Lamoda — центр экспертизы для российских брендов
Как платформа помогает масштабировать бизнес локальным маркам
Почти половина продаж на рынке fashion (c англ.— модная одежда) приходится на онлайн. За последние два года этот рынок стал не просто каналом дистрибуции, а точкой роста для локальных брендов. Lamoda, крупнейшая fashion-платформа России, превращается в центр экспертизы и поддержки российских марок — от аналитики и продвижения до образовательных программ.
Фото: Предоставлено Lamoda
Только в прошлом году более 800 брендов, в том числе Gate31, Guess Jeans, Yuzefi, Nanushka, начали работу с Lamoda. Аудитория маркетплейса за 2024 год выросла более чем на полмиллиона, достигнув 16 млн человек. Lamoda использует кураторский подход для поддержки пришедших на площадку брендов, а также успешно развивает собственные торговые марки.
Как бренды попадают в онлайн
По данным INFOline, по итогам первого полугодия 2025 года доля интернет-продаж в сегменте fashion достигла 53%. С 2023 года этот показатель увеличился на 25%. По подсчетам агентства по развитию бизнеса Shift, за весь 2025 год объем российского рынка fashion может вырасти на 7–17% год к году, до 4,45–4,85 трлн руб. При этом онлайн-продажи могут составить примерно половину этой суммы, превысив 2,6 трлн руб.
Так, в 2024 году на специализирующемся на рынке fashion маркетплейсе Lamoda появилось более 800 новых брендов — от крупных fashion-компаний до нишевых дизайнерских брендов. Большая часть — 70% — пришлась на категорию одежды, обувь составила 13%, еще 12% и 4% пришлось на аксессуары и парфюм соответственно. При этом 60% новых партнеров — российские.
«Lamoda — это экосистема, где бренды получают не просто доступ к аудитории, но и инструменты развития: аналитику, рекомендации по ассортименту, маркетинг, участие в специальных проектах», — поясняет управляющий коммерческий директор маркетплейса Евгений Богданов.
Путь на площадку начинается с отбора — Lamoda не принимает всех подряд, придерживаясь кураторского подхода. «Мы смотрим не только на цифры, но и на идею бренда: ценности, визуальный язык, позиционирование. Для нас важно, чтобы марка создавала бренд и стиль, а не просто продавала одежду. Бренды должны соответствовать ряду критериев, в том числе количественных — достаточная широта ассортиментной матрицы. Например, три товарные позиции (SKU) — это слишком мало, бренд может потеряться в каталоге»,— говорит директор департамента по управлению категорией товаров «Одежда» Lamoda Вера Левина. В числе качественных критериев — единое ценообразование во всех каналах продаж, покупатель не должен чувствовать себя обманутым, подчеркивают в компании. Отбором занимаются лиды категорий — эксперты, которые следят за трендами и формируют ассортимент в зависимости от поведения покупателей.
На Lamoda существует несколько сценариев появления новых партнеров. Во-первых, многие бренды приходят на площадку самостоятельно, отмечают в компании. Во-вторых, команда Lamoda активно формирует таргет-листы потенциальных партнеров, в том числе нишевых дизайнерских брендов, исходя из рыночного спроса и интересов аудитории, и сама выходит к ним с предложением о сотрудничестве. Третий сценарий — реактивация брендов, которые уже работали с маркетплейсом, но по разным причинам прекратили сотрудничество. Lamoda помогает маркам перезапустить продажи и адаптировать стратегию под текущие условия.
Как Lamoda помогает брендам расти
После отбора Lamoda сопровождает бренд на всех этапах — от адаптации ассортимента до продвижения. Платформа предоставляет доступ к аналитике, обучающим материалам и маркетинговым инструментам. «Мы знаем, что у нас покупают, каков средний чек, как меняются вкусы в зависимости от сезона и региона. Это позволяет выстраивать персональные рекомендации — и под конкретного покупателя, и под конкретный бренд»,— отмечает Евгений Богданов.
Аналитика Lamoda помогает брендам определить, какие модели стоит оставить, где скорректировать цену, какие карточки нуждаются в усилении. Эффективность бренда, появившегося на Lamoda, оценивается по набору цифровых метрик, причем начиная с первых недель продаж. Среди ключевых показателей — количество показов (impressions), демонстрирующих, насколько часто бренд появляется в поисковой выдаче и категориях. Кроме того, маркетплейс обращает внимание на динамику выручки и количества заказов, а также на процент возвратов (Return Rate). «Если бренд часто ищут, его товары добавляют в корзину, покупают и не возвращают, значит, он интересен аудитории»,— поясняет директор департамента по управлению категорией товаров «Обувь, детство, аксессуары» Lamoda Никита Лупкин.
Для партнеров компания проводит обучение через Seller Academy. Seller Academy — это не просто обучающий модуль, а рабочая база и инструмент для построения продаж на площадке. Здесь собраны инструкции, алгоритмы и рекомендации, которые помогают партнерам быстро освоить ключевые процессы — от загрузки каталога до продвижения и аналитики. Lamoda также регулярно организует вебинары и встречи с брендами, их частота зависит от оборота и масштаба партнера. Кроме того, команды маркетинга и коммерции Lamoda помогают брендам выстроить стратегию продвижения: дают рекомендации по подсветке товаров, рекламным инструментам, бюджетам.
Маркетплейс помогает новым брендам быстро нарастить аудиторию — от push-рассылок (рассылка сообщений по подписке) по релевантным сегментам до интеграций в подборки и баннеры. Среди наиболее эффективных инструментов в компании выделяют продвижение карточек товаров (новинок и хитов), тизеры, «шторки» (всплывающие панели) и баннеры, а также размещение статей и инфоповодов в случае, если у бренда есть уникальный продукт или интересная история. «Наша цель — чтобы бренд оказался в нужный момент перед нужным покупателем. Это не случайная видимость, а управляемый путь»,— отмечает Евгений Богданов.
Как создаются собственные бренды
После ухода международных брендов с российского рынка в 2022–2023 годах Lamoda проанализировала рынок и увидела незаполненные ниши, в том числе в мужской одежде, обуви и категории товаров для дома. В результате в 2024 году компания запустила собственные торговые марки Nume, Mademan, Founds, а затем бренды Uset, Sonu, Loom, Lamoda Home. Собственные марки стали примером того, как экспертиза превращается в продукт.
Каждый новый бренд запускался на основе глубокой аналитики спроса, пробелов в ассортименте и данных о поведении покупателей. Через восемь месяцев после старта Nume вошел в топ-10 женских брендов Lamoda, его узнаваемость составила 46%. Бренд Lamoda Home показал рост на 286% и занял третье место в категории «Товары для дома». «Создавая собственные марки, Lamoda демонстрирует экспертность в продукте — понимает тренды, ценообразование, аудиторию. Этот опыт компания масштабирует на всех партнеров-селлеров, помогая им строить устойчивый fashion-бизнес»,— подчеркивает Евгений Богданов.
Понять, кому именно понравится новый бренд, компании помогают знание своей аудитории и анализ ее поведения по категориям и ценовым сегментам. «При запуске нового бренда мы сопоставляем его ценовую нишу, ассортимент и стиль с теми сегментами покупателей, которые проявляют наибольший интерес к аналогичным продуктам»,— рассказывает Вера Левина.
Как понять аудиторию
В 2024 году на Lamoda появилось 514 тыс. новых клиентов, что стало самым высоким приростом за последние пять лет. Аудитория площадки — это покупатели преимущественно в возрасте 25–35 лет. На их долю приходится 39%. Чуть меньше — 32% — составляют потребители в возрасте 36–45 лет. Оставшуюся часть занимают группы 18–24 года и 46–55 лет — 13% и 10% соответственно. При этом аксессуары и обувь чаще приобретает группа до 24 лет, одежду и товары для красоты — покупатели от 36 лет, а наибольшая доля продаж товаров для дома — у аудитории от 56 лет, рассказывают в Lamoda.
«Lamoda — большой бизнес, и анализ данных — важная часть нашей работы. Мы регулярно изучаем поведение клиентов: средний чек, частоту покупок, реакцию на цены и ассортимент. Это помогает нам формировать сбалансированное предложение, чтобы каждая аудитория — от массовой до премиальной — находила актуальные продукты», — подчеркивает Вера Левина. В Lamoda также отмечают, что отслеживают, как со временем меняется структура аудитории и какие бренды становятся точкой входа для новых покупателей. Такой подход позволяет поддерживать актуальность ассортимента маркетплейса и работать с разными уровнями дохода, поясняют в Lamoda.
В компании отмечают, что аудитории Lamoda важны ассортимент, оригинальность и актуальность товаров, а не минимальная цена. «Наш потребитель — человек, для которого одежда — это способ самовыражения, а не просто необходимость. Он ценит моду, оригинальность и вдохновение в покупках, выбирает осознанно и обращает внимание на качество, бренды и актуальные коллекции. Для него важны удобство онлайн-опыта, уверенность в подлинности товаров и возможность подобрать образ, отражающий индивидуальность. Это требовательный, эстетически чувствительный покупатель, который готов платить за сервис, комфорт и эмоциональную ценность покупки»,— рассказывает Евгений Богданов.
Lamoda помогает локальным маркам быть услышанными и увидеть, как их продукты живут в реальном пользовательском опыте. «Мы хотим, чтобы российские бренды чувствовали себя уверенно, и для этого создаем инфраструктуру роста»,— резюмирует Никита Лупкин.
