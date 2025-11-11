Производитель черной икры из Ростова рассчитывает на рост продаж на 50%

Ростовский производитель осетровой икры «Органик Фудс Инвестмент» рассчитывает увеличить продажи на 50% к концу 2025 года благодаря высокому спросу на белужью икру на фоне дефицита этого продукта на российском рынке. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на основателя компании Владимира Козлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Несмотря на то, что год был очень тяжелый и общие продажи на сегодняшний момент у нас ниже, чем были год назад, впереди два очень важных месяца для нас — ноябрь и декабрь. Мы рассчитываем на рост общих продаж осетровой икры на 50%. Продажи белужьей икры ожидаются в пять раз больше», — заявил господин Козлов.

Руководитель отметил, что благодаря сложившейся ситуации на рынке компания впервые может выйти в прибыль по результатам 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Органик Фудс Инвестмент» зарегистрировано в Ростовской области в 2020 году. Основной вид деятельности — рыбоводство пресноводное индустриальное. В прошлом году компания запустила первое в регионе частное предприятие по производству мальков осетровых пород рыб. В 2024 году выручка составила 116,1 млн руб., чистый убыток — 96,3 млн руб.

Валентина Любашенко