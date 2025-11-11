Производитель черной икры из Ростова рассчитывает на рост продаж на 50%
Ростовский производитель осетровой икры «Органик Фудс Инвестмент» рассчитывает увеличить продажи на 50% к концу 2025 года благодаря высокому спросу на белужью икру на фоне дефицита этого продукта на российском рынке. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на основателя компании Владимира Козлова.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Несмотря на то, что год был очень тяжелый и общие продажи на сегодняшний момент у нас ниже, чем были год назад, впереди два очень важных месяца для нас — ноябрь и декабрь. Мы рассчитываем на рост общих продаж осетровой икры на 50%. Продажи белужьей икры ожидаются в пять раз больше», — заявил господин Козлов.
Руководитель отметил, что благодаря сложившейся ситуации на рынке компания впервые может выйти в прибыль по результатам 2025 года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Органик Фудс Инвестмент» зарегистрировано в Ростовской области в 2020 году. Основной вид деятельности — рыбоводство пресноводное индустриальное. В прошлом году компания запустила первое в регионе частное предприятие по производству мальков осетровых пород рыб. В 2024 году выручка составила 116,1 млн руб., чистый убыток — 96,3 млн руб.