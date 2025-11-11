При сносе горнолыжного «Снежкома» в Красногорске пострадали два человека

При демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске пострадали люди, повреждены припаркованные автомобили. По данным ТАСС, обломки конструкции упали на автостоянку и проходящую рядом дорогу.

По данным «РИА Новости», при обрушении опорной колонны конструкции на проезжую часть, «предварительно, пострадал один человек». ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о двух пострадавших. Подробности приводит Baza. «Одного прохожего накрыло лавиной из камней и металлических фрагментов. От удара человек упал на пешеходную часть, у него травма ноги, — сказано в публикации. — Еще одна женщина получила порезы из-за лопнувшего стекла в соседнем доме».

ТАСС передает, что повреждены около 100 автомобилей, а также фасады жилых домов.

«Снежком» был построен в 2007 году и стал единственным в стране всесезонным горнолыжным комплексом. В 2021 году обанкротилось юрлицо объекта - ООО «Снежная горка». В начале 2022-го комплекс закрылся на реконструкцию, начался частичный демонтаж. Осенью того же года было объявлено о решении его снести.

Демонтаж комплекса продолжается третий год и сопровождается ЧП. В 2023 году на площадке упал башенный кран. Тогда пострадал крановщик, была повреждена кровля расположенной рядом котельной. В декабре 2024 года при обрушении конструкций погиб рабочий.