Владельцам поврежденных из-за обрушения «Снежкома» машин пообещали компенсацию

Из-за обрушения конструкций горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске повреждения получили 50 машин, сообщили в пресс-службе администрации Красногорска. Там же отметили, что представители администрации и ответственной за демонтаж организации свяжутся с каждым автовладельцем и возместят все убытки.

Городские власти считают, что конструкция обрушилась по вине подрядчика ООО «Развитие». В пресс-службе красногорской администрации пообещали, что всех виновные будут привлечены к ответственности.

Опорная колонна «Снежкома» обрушилась сегодня в микрорайоне Павшинская пойма. Обломки упали на автостоянку и дорогу. Пострадали два человека, им уже оказали медицинскую помощь. ТАСС передавал, что повреждения получили около 100 автомобилей, а также жилые многоэтажки. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ).