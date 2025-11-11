Краснодар стал лидером по количеству ДТП на Кубани с начала года

С января по октябрь 2025 года на дорогах Краснодарского края произошло 4857 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 591 человек, еще 5815 получили травмы. Такие данные приводит ГИБДД России.

Наибольшее число аварий зафиксировано в Краснодаре — 875. В них погибли 48 человек, пострадали 1003. На втором месте по числу ДТП находится Сочи, где произошло 532 инцидента, унесших жизни 39 человек, еще 652 получили травмы. Третью строчку занимает Новороссийск — 256 аварий, 23 погибших и 281 пострадавший. В Анапе зафиксировано 248 ДТП, жертвами которых стали 23 человека, 278 получили ранения. Замыкает первую пятерку Армавир — 162 аварии, 18 погибших и 186 пострадавших.

Наименее аварийными территориями региона стали Белоглинский и Щербиновский районы. В первом с начала года зарегистрировано 10 ДТП, одно из которых завершилось гибелью человека, во втором — 14 аварий, унесших жизни четырех участников движения.

Вячеслав Рыжков