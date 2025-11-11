Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Подозреваемый во взятках депутат Вороновский пообещал сотрудничать со следствием

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский во время своего выступления на закрытом заседании заявил, что планирует доказать свою невиновность и будет сотрудничать со следствием. Об этом сообщил депутат ГД от Краснодарского края, первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. «Ъ» писал, что господин Вороновский сдал следствию свои паспорта.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

31 октября генпрокурор Александр Гуцан направил представление о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности господина Вороновского. Политика подозревают в получении взятки в 25 млн руб. в виде квартиры, когда он был чиновником в Краснодарском крае.

Господин Затулин уточнил, что взятку мог дать руководитель дагомысской строительно-дорожной фирмы Сафарбия Напсо. Он подтвердил, что подозреваемый не намерен скрываться от следствия и сдал свой загранпаспорт. В случае предъявления обвинения господину Вороновскому его могут лишить депутатского мандата.

Анатолий Вороновский в разговоре с «Ъ» рассказал, что узнал об обращении генпрокурора уже после появления информации о его возможном лишении неприкосновенности. Он заявил, что не понимает сути претензий надзорного ведомства. Депутат допустил, что его могут допросить в рамках одного из дел, которые сейчас расследуются на Кубани.

Никита Черненко

