Депутата Вороновского подозревают в получении взятки в виде квартиры

Как стало известно «Ъ», депутаты Госдумы дали согласие на возбуждение уголовного дела в отношении депутата «Единой России» Анатолия Вороновского. Следствие подозревает его в получении взятки на 25 млн руб. в виде квартиры и предоставленных услуг по ремонту. Это произошло, когда политик работал чиновником в Краснодарском крае.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Вороновский

Господин Вороновский во время закрытого заседания в Госдуме заявил о готовности доказать свою невиновность. Он передал адвокату свои паспорта, чтобы тот направил их следствию. Таким образом депутат не сможет покинуть страну.

Дело будет расследовать Главное следственное управление СКР. В ближайшее время следствие определится с тем, какую меру пресечения будут требовать для господина Вороновского.

Анатолий Вороновский стал депутатом Госдумы в 2021 году, он избрался по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края. 31 октября генпрокурор Александр Гуцан направил представление о даче согласия на лишение депутата неприкосновенности. Сам господин Вороновский в разговоре с «Ъ» сказал, что не понимает, с чем связаны претензии надзорного ведомства.

Никита Черненко