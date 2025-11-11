На Кубани препараты для лечения сердца подорожали на 17,7%

В Краснодарском крае с начала 2025 года препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы подорожали на 17,7%. Средневзвешенная стоимость упаковки препарата увеличилась за восемь месяцев до 444 руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

Больше всего подорожал препарат «Трипликсам» (таб. 10 мг+2,5 мг+10 мг, 30 шт.) — на 5,3%, его стоимость достигла 1,3 тыс. руб. На втором месте по росту цены — «Детралекс» (таб. 1 тыс. мг, 30 шт.), прибавивший в стоимости 4,4% (2 тыс. руб.). Далее идет «Трипликсам» (таб. 5 мг+1,25 мг+5 мг, 30 шт.), подорожавший на 3,4% (1 тыс. руб.).

Препарат «Нолипрел А Форте» (5 мг+1,25 мг, 30 шт.) подорожал на 1,8%, его стоимость составила 1 тыс. руб. Единственным препаратом, который подешевел, стал «Эдарби Кло» (таб. 40 мг+12,5 мг, 28 шт.), пользующийся наибольшим спросом среди жителей Кубани. Его стоимость снизилась на 0,5% — до 1,4 тыс. руб.

Алина Зорина