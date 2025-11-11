Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Щит «Владимир» прошел две трети второго тоннеля от площади Сенной

Тоннелепроходческий щит «Владимир» прошел две трети второго тоннеля метро от площади Сенной до площади Свободы в Нижнем Новгороде. Он прокопал 1 км, остается еще 500 м, рассказали в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде (ГУММиД).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проходку первого тоннеля от площади Сенной завершили в феврале, прокладывать второй начали в конце мая. В середине ноября на площади Свободы создают специальную бетонную «подушку» для приема щита. Выход тоннелепроходческого комплекса в демонтажную камеру запланирован на конец года, добавили в ГУММиД.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Автозаводской линии метро заключили с «Моспроект 3» в 2021 году по цене 35,5 млрд руб. Изначально станции на площади Сенной и площади Свободы планировалось построить к 2026 году. Однако в декабре 2024 года губернатор Глеб Никитин сообщил о переносе сроков на конец 2026 года.

Елена Ковалева