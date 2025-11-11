Песков о ядерных испытаниях, встрече Путина с Трампом и отношениях с Сирией

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О визите в Россию президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и отношениях двух стран

РФ будет интересно узнать о содержании контактов Токаева и президента США Дональда Трампа, если президент Казахстана захочет об этом рассказать.

Владимир Путин придает большое значение трехстороннему сотрудничеству РФ, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере.

Торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном многогранно, охватывает практически все сферы.

Казахстан — стратегический партнер России, поэтому частое общение лидеров является неотъемлемой частью сотрудничества.

Об отношениях с Сирией после визита президента страны Ахмеда аш-Шараа в США

Россия надеется, что двухсторонний трек между РФ и Сирией продолжит свое самостоятельное развитие.

Россия выстраивает свои отношения с новым руководством Сирии, безотносительно контактов с США.

О планах Путина

Путин сегодня примет главу Крыма Сергея Аксенова.

Во второй половине дня Путин может провести международный телефонный разговор.

О ядерных испытаниях