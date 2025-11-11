Песков о ядерных испытаниях, встрече Путина с Трампом и отношениях с Сирией
В Кремле пока не определились по поводу целесообразности ядерных испытаний
Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
О визите в Россию президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и отношениях двух стран
- РФ будет интересно узнать о содержании контактов Токаева и президента США Дональда Трампа, если президент Казахстана захочет об этом рассказать.
- Владимир Путин придает большое значение трехстороннему сотрудничеству РФ, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере.
- Торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном многогранно, охватывает практически все сферы.
- Казахстан — стратегический партнер России, поэтому частое общение лидеров является неотъемлемой частью сотрудничества.
Об отношениях с Сирией после визита президента страны Ахмеда аш-Шараа в США
- Россия надеется, что двухсторонний трек между РФ и Сирией продолжит свое самостоятельное развитие.
- Россия выстраивает свои отношения с новым руководством Сирии, безотносительно контактов с США.
О планах Путина
- Путин сегодня примет главу Крыма Сергея Аксенова.
- Во второй половине дня Путин может провести международный телефонный разговор.
О ядерных испытаниях
- Вашингтон не запрашивал разговор Путина и Трампа после заседания Совета безопасности РФ, на котором было объявлено о готовности к ядерным испытаниям.
- Разговор Путина и Трампа может быть организован оперативно.
- Россия продолжает оценивать целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям.
- РФ пока не получала объяснений от США насчет заявлений Трампа по ядерным испытаниям.