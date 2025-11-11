Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о ядерных испытаниях, встрече Путина с Трампом и отношениях с Сирией

В Кремле пока не определились по поводу целесообразности ядерных испытаний

Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Его главные заявления — в подборке «Ъ».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О визите в Россию президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и отношениях двух стран

  • РФ будет интересно узнать о содержании контактов Токаева и президента США Дональда Трампа, если президент Казахстана захочет об этом рассказать.
  • Владимир Путин придает большое значение трехстороннему сотрудничеству РФ, Казахстана и Узбекистана в газовой сфере.
  • Торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном многогранно, охватывает практически все сферы.
  • Казахстан — стратегический партнер России, поэтому частое общение лидеров является неотъемлемой частью сотрудничества.

Об отношениях с Сирией после визита президента страны Ахмеда аш-Шараа в США

  • Россия надеется, что двухсторонний трек между РФ и Сирией продолжит свое самостоятельное развитие.
  • Россия выстраивает свои отношения с новым руководством Сирии, безотносительно контактов с США.

О планах Путина

  • Путин сегодня примет главу Крыма Сергея Аксенова.
  • Во второй половине дня Путин может провести международный телефонный разговор.

О ядерных испытаниях

  • Вашингтон не запрашивал разговор Путина и Трампа после заседания Совета безопасности РФ, на котором было объявлено о готовности к ядерным испытаниям.
  • Разговор Путина и Трампа может быть организован оперативно.
  • Россия продолжает оценивать целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям.
  • РФ пока не получала объяснений от США насчет заявлений Трампа по ядерным испытаниям.

