Песков: Россия надеется на развитие отношений с Сирией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти выстраивают свои отношения с руководством Сирии, а укрепление сотрудничества Арабской Республики с США на этот процесс не повлияет. Так он ответил на вопрос «Ъ» о реакции Кремля на переговоры президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и президента США Дональда Трампа.

«Мы выстраиваем свои отношения с новым руководством Сирии. Вы знаете, что недавно был весьма содержательный и успешный визит господина аш-Шараа в Москву, и были его переговоры с Путиным, кстати говоря, весьма и весьма продолжительные»,— сказал представитель Крелмя журналистам. «Мы надеемся, что этот наш двусторонний трек получится свое развитие самостоятельно»,— подчеркнул он.

Накануне в Белом доме прошла первая встреча Ахмеда аш-Шараа и Дональда Трампа. По ее итогам сирийский лидер заявил, что Сирия стала геополитическим союзником США. Лидеры также договорились о присоединении сирийских властей к международной коалиции, возглавляемой США, для борьбы с «Исламским государством» (признано террористическим и запрещено в РФ).

Лусине Баласян