В Новороссийске появится новый туристический маршрут

Новый горный туристический маршрут откроется в Новороссийске в 2026 году, о чем оповестила начальник управления курортов Лариса Григорьян в ходе аппаратного совещания.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Новороссийск готовится к появлению нового туристического маршрута «По склону горы Амзай». Он свяжет Федотовку и Широкую Балку. Как сообщила Лариса Григорьян, благоустройство маршрута запланировано на 2026 год при благотворительном финансировании АО «Черномортранснефть».

В настоящее время маршрут уже оцифрован и паспортизирован, информация размещена на сайте администрации Новороссийска в разделе «Краеведческие маршруты». Протяженность туристического маршрута составит два километра, а продолжительность – один час. Пешеходная тропа будет круглогодичной, ее сложность оценили на 2 из 5.

София Моисеенко