Reuters: китайская компания Yanchang Petroleum перестала покупать российскую нефть

Китайская нефтеперерабатывающая компания Yanchang Petroleum отказалась от закупок российской нефти, хотя прежде регулярно закупала сырье из РФ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.

По словам собеседников агентства, Yanchang Petroleum из северной провинции Шэньси до недавнего времени покупала в среднем одну партию российской нефти в месяц. Это был чаще всего «дальневосточный экспортный сорт ESPO или Sokol», однако «компания избегает покупок российской нефти в рамках нового тендера на поставку нефти с декабря по середину февраля».

Yanchang Petroleum — одна из крупнейших нефтегазовых компаний во внутренней части Китая. Перерабатывающая мощность НПЗ компании — 348 тыс. баррелей нефти в сутки. Компания имеет право на ежегодную импортную квоту в размере 3,6 млн метрических тонн или 26 млн баррелей нефти. Yanchang Petroleum не имеет выхода к морю, и сырье на НПЗ поставляется по железной дороге из расположенного недалеко от Пекина порта Тяньцзинь.

22 октября США объявили о санкциях в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти» — меры вступят в силу 21 ноября. С начала года ограничения также действуют для «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза». В начале ноября Bloomberg сообщил, что китайские НПЗ начали отказываться от импорта российской нефти из-за санкций. Поставки горючего по Севморпути на восточный рынок в этом году снизились на 4,2%, до 1,83 млн тонн.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Был нелегок этот Севморпуть».