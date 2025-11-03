Bloomberg: китайские НПЗ отказываются от российских поставок из-за санкций США

Китайские нефтеперерабатывающие компании начали отказываться от российской нефти из-за санкций США, введенных в октябре. Это повлияло на премиальную марку ESPO (ВСТО), стоимость которой значительно снизилась, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Среди отказавшихся от закупок российской нефти — крупные государственные компании, такие как Sinopec и PetroChina Co., а также частные предприятия, известные как «чайники». Эти предприятия, опасаясь новых ограничений, прекратили сотрудничество с российскими поставщиками после попадания Shandong Yulong Petrochemical Co. в черные списки Великобритании и Евросоюза.

По данным Rystad Energy AS, отказ китайских компаний от российской нефти и падение цен затрагивают около 400 тыс. баррелей в сутки, что составляет до 45% от общего объема импорта топлива Китаем из России. Однако, несмотря на санкции, Yulong продолжает закупать российскую нефть, так как западные компании отказались от поставок.

Развитие торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР осложняется усилением западных санкций. Китайские банки проявляют осторожность при проведении трансграничных платежей с российскими партнерами из-за опасений вторичных санкций США. Дополнительное давление ощущается в энергетическом секторе: американские власти пытаются убедить Китай покупать российскую нефть для скорейшего завершения боевых действий на Украине.