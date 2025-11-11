Новороссийск готовится принять туристов из Китая

Туристический портал Новороссийска перевели на английский и китайский язык, городские отели вступают в программу China Friendly для поддержания иностранного туризма из Китая. Об этом сообщила начальник управления курортов и туризма Новороссийска Лариса Григорьян.

В ходе аппаратного совещания, прошедшего в городской администрации 11 ноября, Лариса Григорьян заявила, что в 2024 году Краснодарский край посетили 154 тыс. иностранных гостей. В общем количестве в России зафиксировали более 1 млн туристов из Китая. По словам начальника управления курортов, Новороссийск в данный момент не считается востребованным направлением для китайских туристов. Тем не менее, город планирует наращивать популярность путем создания услуг и комфортных условий для пребывания гостей из других государств.

Лариса Григорьян подчеркнула, что в Новороссийске работают гиды, которые ведут экскурсии на китайском, английском и французском языках. Специалисты провели работу по переводу туристического портала города на китайский и английский язык, а также перешли ко второму этапу перевода аудиогида «Эхо Новороссийска». Это проект, рассказывающий о ключевых объектах набережной и достопримечательностях города. Аудиогид планируется перевести на английский язык для иностранных туристов в срок до 1 декабря.

Один из отелей Новороссийска готовится к получению сертификата в рамках программы China Friendly, его сотрудники проходят соответствующую подготовку. По словам Ларисы Григорьян, сейчас в Новороссийске разрабатывается вопрос об установлении информационных табличек на трех языках – русском, английском и китайском.

София Моисеенко