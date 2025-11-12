УК «Жилкомресурс» организовала в Ростове конкурс картин для детей и взрослых

Управляющая компания «Жилкомресурс» завершила прием работа на свой первый художественный конкурс. Он проходит под девизом: «Хорошие соседи –– хорошее настроение». Всего участники создали почти 80 картин (60 детских и 20 взрослых). Эти работы представлены на выставке, которая до конца 2025 года проходит в подъездах дома №21 на улице Стабильная в Ростове-на-Дону.



Как рассказал директор компании УК «Жилкомресурс» Георгий Гудадзе, инициатива проведения такого конкурса возникла спонтанно. Объявление на эту тему появилось в общем чате многоквартирного дома. Творческое состязание стартовало в начале осени.

В конкурсе «Хорошие соседи –– хорошее настроение» приняли участие воспитанники школы искусств «Замалевич» в возрастном диапазоне 4-16 лет, а также взрослые любители живописи. «По итогам конкурса будут выбраны три победителя, которые получат новогодние подарки. Наша компания регулярно оказывает поддержку художественной школе, в том числе в приобретении рам для картин», – пояснил топ-менеджер.

По его словам, ООО УК «Жилкомресурс» не ограничивается проведением творческих конкурсов, а ведет разностороннюю социальную работу. Так, компания поддерживает семьи военнослужащих, участвующих в СВО, и оказывает гуманитарную помощь военным на передовой. Кроме того, сотрудницы собирают вещи и продукты для социально незащищенных граждан, передавая их в храмы Ростова-на-Дону. Дети сотрудников также вносят свой вклад, создавая письма, рисунки и сувениры для поддержки солдат.

«Благотворительность –– это не повод для гордости, а скорее норма поведения, –– подчеркнул Георгий Гудадзе. –– Хвастаться неуместно, когда речь идет о чем-то само собой разумеющемся. Сообщая о помощи, мы хотим продемонстрировать, что такая поддержка возможна и эффективна. Наша цель –– пробудить в других желание помогать, реально поддерживать нуждающихся».

Такую поддержку команда ООО УК «Жилкомресурс» оказывает без отрыва от основной деятельности. Так, в 2025 году компания очистила придомовую территорию от мусора, решила одну из главных задач –– восстановление работоспособности инженерных систем: приборов учета, отопления, водоснабжения, канализации, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и лифтового оборудования. Также были выполнены работы по благоустройству, включая приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов и покраску дверей, ограждений, клумб, решеток и лавочек.

«Многие из этих работ были выполнены за счет средств УК, так как существующий тариф не покрывал такой объем. Впоследствии совет МКД принял решение об открытии специального счета для финансирования капитального ремонта, который будет проводиться совместно с управляющей компанией», –– резюмировал директор УК.

