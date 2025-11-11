ХК «Сочи» уступил минскому «Динамо»

Хоккейный клуб «Сочи» в Минске потерпел поражение от «Динамо» в матче 22-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

Минчане успешно начали первый период. Уже на седьмой минуте американский форвард «Динамо» Сэм Энэс забил первую шайбу в ворота Ильи Самсонова. Ответного гола сочинской команде пришлось ждать до 28-й минуты, когда отличился Рафаэль Бикмуллин. «Зубры» вновь вышли вперед в одной из следующих атак после точного броска Никиты Пышкайло. В конце второго отрезка хозяева упрочили преимущество благодаря голу канадского защитника Джошуа Брука.

На 50-й минуте американец Макс Эллис забил дебютную шайбу за «леопардов» и сократил отставание. Однако до конца третьего периода динамовцы еще дважды обезоружили оборону сочинцев. Сначала Алекс Лимож увеличил разницу своей команды, а уже на последней минуте Илья Усов забил в пустые ворота. В итоге поражение «Сочи» со счетом 2:5.

После 22 матчей «леопарды» имеют в активе 14 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова встретятся 12 ноября в Нижнем Новгороде против «Торпедо». Будущий соперник с 36 баллами идет на втором месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев