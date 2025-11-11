В Туапсинском округе объявлена беспилотная опасность

На территории Туапсинского округа объявлена беспилотная опасность, сообщает глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале. Власти региона призвали жителей и гостей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Гражданам рекомендовано воздержаться от фото- и видеосъемки работы систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и их обломков, а также действий оперативных и специальных служб.

Жителям советуют оставаться в безопасных помещениях: не подходить к окнам и при необходимости укрываться в комнатах без окон или с окнами, не выходящими на море. Находящимся на улице рекомендуется спуститься в подвальные или цокольные помещения, использовать для укрытия подземные переходы и парковки.

Опасно использовать автомобиль в качестве защиты или прятаться у стен многоквартирных домов.

В случае угрозы безэкипажного катера (БЭК) находящимся на берегу рекомендуется отойти подальше от воды и укрыться в зданиях, а тем, кто находится в воде,— как можно быстрее выбраться на сушу.

О любых подозрительных ситуациях жители могут сообщить в экстренные службы по номеру 112.

Мария Удовик