В Сочи 16 ноября изменится схема движения из-за крестного хода

В Сочи 16 ноября временно изменится схема движения транспорта в связи с проведением общеепархиального крестного хода, приуроченного ко Дню святого Михаила Архангела. Мероприятие начнется в 10:00 на территории собора равноапостольного князя Владимира на улице Виноградной и завершится у собора Архангела Михаила, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Маршрут крестного хода пройдет по улицам Виноградная, Егорова, Курортный проспект, Поярко, Несебрская, Москвина и Орджоникидзе. В этот период — с 10:00 до 14:00 — движение транспорта по этим улицам будет ограничено.

В связи с перекрытиями изменятся и маршруты общественного транспорта. Временное прекращение движения коснется автобусов №2М, 15, 17 и 23. Автобусы, курсирующие по направлению Лазаревское — Сочи (№75, 77, 119, 169), будут следовать по улицам Виноградной, Донской, Конституции и Московской до железнодорожного вокзала.

Транспорт, обслуживающий маршруты №2, 3, 7, 22, 37, 43, 45, 83, 86, 87н, 87, 88, 103, 105, 105С, 113, 120, 121, 550, 551 и 552, будет направлен по дублеру Курортного проспекта с последующим выездом на улицу Транспортную.

Автобусы маршрутов №4, 6, 7р, 24 и 30 временно изменят схему движения: они будут проходить через улицы Донскую, Гагарина, Московскую (остановка «Рынок»), Горького (остановка «Автовокзал»), а затем следовать по привычному маршруту. В обратном направлении движение будет организовано через улицы Роз, Гагарина и Донскую.

По словам заместителя главы города Александра Митникова, во время крестного хода будут обеспечены все меры безопасности. Он подчеркнул, что проведение подобных мероприятий способствует укреплению традиционных ценностей и развитию духовной культуры города.

