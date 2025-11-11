В акватории сочинского морпорта проведут учебные стрельбы

Сегодня утром, 11 ноября, в акватории Сочинского морского порта пройдут плановые учебные стрельбы. По данным пресс-службы администрации курорта, тренировка пройдет с 9:00 до 12:00 и будет направлена на отработку действий военных подразделений.

В администрации города отметили, что проведение подобных мероприятий носит регулярный характер и направлено на повышение уровня готовности и безопасности. Жителям и гостям курорта рекомендуют сохранять спокойствие и не предпринимать лишних действий во время проведения учений.

Мария Удовик