Бунтарь, консерватор, долгожитель

30 августа исполняется 95 лет одному из самых успешных инвесторов в истории — американскому предпринимателю Уоррену Баффетту. Этот человек, состояние которого сейчас оценивается примерно в $150 млрд, удивительным образом сочетает в себе приверженность к многолетним привычкам и умение идти против общего мнения, что во многом и помогло ему добиться успеха. Сам он говорит: «Я скажу вам, как стать богатым. Закройте двери. Будьте осторожны, когда вокруг все проявляют жадность. Будьте жадными, когда все вокруг боятся». Уоррен Баффетт стал живым пособием для нескольких поколений финансистов. “Ъ” решил найти факты о его жизни, которые не связаны с деньгами и инвестициями.

Фото: Rick Wilking / Reuters Миллиардер является крупнейшим акционером Coca-Cola и ее преданным поклонником

Текст: Евгений Хвостик

Разносчик газет

Отец Уоррена, Говард Баффетт, был весьма известной личностью. В 1930-х он создал в Омахе (штат Небраска) собственную брокерскую фирму и неплохо зарабатывал на бирже. В 1939 году Говарда пригласили в Совет по образованию Омахи, где он успешно проработал несколько лет. В 1942-м Говард Баффетт стал кандидатом от Республиканской партии на выборах в Конгресс и победил, набрав на выборах 53%. Семья Баффеттов на несколько лет переехала в Вашингтон.

Уоррен тогда еще учился в школе, но сразу понял, в чем преимущество проживания в столице, где уровень жизни был повыше, чем в родной Омахе. Баффетт-младший стал зарабатывать продажей газет, причем нашел издание, которое тогда вызывало наибольший спрос у его соседей. Это была The Washington Post. Так Уоррен начал зарабатывать больше, чем другие мальчишки-разносчики, не обращавшие внимания на конъюнктуру рынка. Еще одним способом заработка молодого Уоррена стали мячи для гольфа. Родители думали, что он просто находит потерянные мячи в кустах, ямах и водоемах, чистит их и продает. Но все было сложнее. Баффетт выяснил, что некоторые производители мячей для гольфа продают не только новый, но и подержанный товар. Он напрямую связался с фирмами и стал покупать их по $3,5 за дюжину, а продавать по $6.

Фото: Susie Buffett Уоррен Баффетт родился 30 августа 1930 года в Омахе (штат Небраска)

Недостойный Гарварда

Окончив Университет в Небраске, куда семья вернулась после работы отца в Конгрессе, Уоррен Баффетт собрался поступать в школу бизнеса прославленного Гарвардского университета. Однако по итогам собеседования выходцу из Небраски заявили: «Забудь про нас. Ты не будешь здесь учиться».

Но молодой Уоррен не смирился с неудачей и начал искать другую бизнес-школу. Он узнал, что почитаемые им экономисты Бенджамин Грэм и Дэвид Додд преподают в школе бизнеса Колумбийского университета. «И я написал им письмо. Это было уже в середине августа,— вспоминал позднее Баффетт.—

Я написал так: Дорогой профессор Додд. Я думал, что вы уже умерли. Но, оказывается, вы живы и преподается в Колумбийском университете. Я очень хочу у вас учиться. И он принял меня».

Соло на укулеле

Когда Баффетту было 18 лет, он влюбился в красотку из Омахи по имени Бетти Галлахер. Но у той уже был ухажер. Тогда Уоррен решил поразить Бетти тем, что ее парень делать не мог — играть на гавайской гитаре укулеле. Когда Баффетт освоил инструмент, то исполнил на нем серенаду под окном возлюбленной. Впрочем, красотку Бетти такой способ ухаживания не прельстил, и она осталась со своим парнем.

Но Баффетт не забросил игру на укулеле — он периодически играет на ней, в том числе на людях и в эфире ТВ. Несколько раз Баффетт даже выступал дуэтом вместе с Биллом Гейтсом, который исполнял песни под его аккомпанемент.

Фото: Nati Harnik / AP Баффетт освоил игру на укулеле еще в молодости, и в зрелом возрасте периодически выступает с ним на импровизированных концертах

Неверие священника

В 1951 году Уоррен Баффетт женился на Сьюзан Томпсон, чей отец в разное время преподавал психологию в различных учебных заведениях Небраски и был пресвитерианским священником. Как-то раз тесть захотел серьезно поговорить со своим зятем Уорреном о будущем. И разговор этот вышел не самым приятным. Как позже вспоминал Баффетт в одном из интервью, тесть ему сказал: «Я хочу избавить тебя от всех беспокойств и разочарований. У тебя ничего не получится в жизни. Поэтому моя дочь может просто умереть с голоду. Но я не буду винить тебя в этом. Проблема заключается в демократах (Уоррен Баффетт поддерживал Демократическую партию США, которая традиционно не очень популярна в штате Небраска.— “Ъ”) — ведь они все являются коммунистами».

Диета шестилетнего ребенка

Со своими миллиардами Уоррен Баффетт может позволить себе питаться каждый день в мишленовских ресторанах и иметь целый штат личных поваров. Но он предпочитает в невероятных количествах поглощать фастфуд, мороженое и колу. Сам Баффетт говорит, что «на четверть состоит из колы: если в день я потребляю около 3 тыс. калорий, то четверть из них будет от колы. Я пью в день не меньше пяти банок. Каждый день».

Кофеин и быстрые углеводы колы Баффетт нередко дополняет продукцией из McDonald’s — наггетсами, бургерами с яйцом и беконом, чизкейком. И чуть не каждый день Баффетт захаживает в любимую сеть Dairy Queen, где лакомится мороженым. Когда миллиардера спросили, как ему удалось выжить при таком обилии потребляемого сахара и соли в фастфуде, он то ли в шутку, то ли всерьез ответил:

«Я штудировал данные о смертности в разных возрастах, и самый низкий уровень был для возраста шесть лет. Поэтому я и питаюсь как шестилетний ребенок».

Экономия на костюмах

Многие биографы Уоррена Баффетта заявляют, что у миллиардера сейчас примерно 20 костюмов, но ни за один из них он не заплатил ни цента. Все костюмы сшиты одним дизайнером — китаянкой Ли Чжулянь, работающей под брендом Madame Li. В 2007 году Баффетт был в Даляне. Когда он зашел в местную гостиницу, к нему подскочили два молодых человека и стали обмерять его портняжной лентой. Когда Баффетт спросил, что происходит, они сказали: «Мадам Ли хочет сшить для вас костюм». Спустя пару дней миллиардеру действительно доставили костюм, который ему очень понравился. Он заказал китаянке еще один. С тех пор китайская модельерша шьет ему все костюмы бесплатно. Зато теперь все знают, что ее фирма обшивает самого Уоррена Баффетта.

Кнопочный Nokia

В одном из интервью в 2013 году Уоррен Баффетт признался, что до сих пор пользуется раскладным телефоном Nokia. «Его подарил мне Александр Белл (изобретатель телефона.— “Ъ”),— пошутил миллиардер, а потом добавил: — С тех пор как мне исполнилось 25 лет, я ничего не выбрасывал, если это работает или можно починить».

Лишь в 2020 году Баффетт перестал пользоваться кнопочным телефоном. И то — после того, как глава Apple Тим Кук лично подарил ему iPhone 11.

При этом Баффетт является одним из крупнейших акционеров Apple, владея долей в 5,6%. Впрочем, Баффетт до сих пор говорит, что по iPhone он в основном только звонит, зато активно использует iPad, наблюдая за котировками акций и принимая некоторые инвестиционные решения.

Лицо вишневой колы

Непреходящая страсть миллиардера к Coca-Cola — крупнейшим акционером которой он является с долей в 9,3% — привела к тому, что он в буквальном смысле стал лицом этого напитка. Когда в 2017 году Coca-Cola выводила на китайский рынок колу с вишневым вкусом, на банках было помещено лицо миллиардера. Уоррен Баффетт крайне популярен в Китае и известен своей страстью к Coca-Cola, поэтому корпорации не пришлось долго уговаривать своего акционера принять участие в рекламной кампании.

Фото: Mark Schiefelbein / AP Выводя на китайский рынок вишневую колу, Coca-Cola использовала изображение Баффетта в рекламной кампании

Дом, милый дом

Многие миллионеры и миллиардеры тратят огромные деньги на покупку или строительство особняков в Малибу, Лондоне или на юге Франции. Но Уоррен Баффетт не видит в этом смысла. Он до сих пор живет в доме 1921 года постройки, который купил в пригороде своей родной Омахи еще в 1958 году за $31 500. По состоянию на 2025 год с учетом инфляции это $352 тыс. Агенты по недвижимости сейчас оценивают этот дом примерно в $1 млн. Это довольно скромный двухэтажный дом площадью около 600 кв. м, в нем пять спален и два с половиной санузла.

В дом вхожи только родственники, близкие друзья и знакомые Баффетта, поэтому внутреннее убранство дома и его оснащение описывается в прессе довольно скупо. Известно, что в жилище миллиардера есть камин, старые деревянные полы, винтажная, но функциональная мебель. Сам Баффетт называет этот дом одной из лучших инвестиций за всю свою жизнь. Когда его спросили, почему он до сих пор не переехал в более просторный и современный дом, он ответил: «Я здесь счастлив. Если бы я решил, что буду счастлив в другом месте, я бы уже давно туда уехал».

Фото: Paul Harris / Getty Images Уоррен Баффет до сих пор живет в доме, который он купил еще в 1958 году (Омаха, штат Небраска)

Я согласен на медаль

В феврале 2011 года тогдашний президент США Барак Обама вручил Уоррену Баффетту медаль Свободы на специальной церемонии в Белом доме. Медаль Свободы — высшая президентская награда для гражданских лиц. Она вручается за исключительные достижения в области гражданских свобод и ценностей, общественного процветания, сохранения мира, глобальной безопасности, безопасности Соединенных Штатов. Медаль могут получить не только политики и общественные деятели, но и бизнесмены, деятели науки и искусства. Эту медаль могут получить не только граждане США, но и других стран. В том же году медаль Свободы была вручена канцлеру Германии Ангеле Меркель. Когда Барак Обама награждал Уоррена Баффетта, он сказал: «Мы все хотели бы быть настолько же мудрыми и скромными, как он. И, может быть, еще заработать немного денег».

Фото: Kevin Lamarque / Reuters В феврале 2011 года Барак Обама наградил Уоррена Баффетта медалью Свободы

Любите книгу — источник знания

Когда Уоррена Баффетта спрашивают, чем он любит заниматься в свободное от работы время, он говорит, что около 80% времени посвящает чтению. Читает знаменитый инвестор не только книги — в основном это труды по экономике, финансам, психологии, но и все крупные американские газеты и журналы.

В одном из интервью он поведал, благодаря чему добился успеха в инвестициях. Баффетт просто показал на ряды книжных полок в своем доме и сказал: «Читайте эти книги. Каждый день страниц по 500. Именно так и работает знание — оно постепенно накапливается, подобно процентам по вкладу».

Да поможет нам Редьярд Киплинг

Впрочем, читает Уоррен Баффетт не только книги по бизнесу и экономике. В 2017 году в письме акционерам своей инвесткомпании Berkshire Hathaway он написал следующее: «В будущем наши акции (как и другие) будут переживать периоды падения. Никто не может сказать, когда точно это произойдет. Цвет пламени может в любое время меняться с зеленого (зеленый цвет означает рост котировок на бирже.— “Ъ”) на красный (снижение котировок.— “Ъ”). Но когда на рынке происходят драматические события, это может дать исключительные возможности для роста. В такие времена я обращаюсь к строчкам стихотворения Киплинга "Если".

О, если ты спокоен, не растерян,

Когда теряют головы вокруг…

И если ждать умеешь без волненья…

И если ты своей владеешь страстью,

А не тобою властвует она…

И если ты себе остался верен…

Земля — твое, мой мальчик, достоянье».

(Перевод С. Маршака)