Литва вновь призвала Белоруссию пропустить фуры через границу

Литовские власти снова попросят правительство Белоруссии пропустить свои фуры через общую границу, заявил председатель национального центра по управлению кризисами Вилмантас Виткаускас.

Белоруссия отвергла предыдущую просьбу Литвы о пропуске фур через границу после того, как 29 октября Вильнюс закрыл ее в одностороннем порядке. Вильнюс планирует попросить Минск открыть два пограничных КПП — Мядининкай и Шальчининкай — «на уровне начальников пограничной службы», сказал Вилмантас Виткаускас. По его словам, Литва будет ждать результата «с нетерпением».

«Есть обращение в Еврокомиссию, нам нужно оценить ущерб…» — заявил господин Виткаускас на пресс-конференции (цитата по Delfi). Он добавил, что вскоре Литва, вероятно, будет говорить с властями Белоруссии о возможной компенсации «от имени Еврокомиссии».

В конце октября литовские власти на месяц закрыли автодорожную границу с Белоруссией из-за обнаружения метеозондов, которые контрабандисты используют для перевозки сигарет в Литву. 10 ноября Минск приостановил выезд грузовиков с литовскими регистрационными знаками через оба КПП — «Каменный Лог» и «Бенякони». Въезда в Евросоюз на границе ожидают более 1,9 тыс. грузовых и почти 3 тыс. легковых авто, сообщили в пограничном комитете Белоруссии.