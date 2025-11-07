BNS: Белоруссия отвергла просьбу Литвы о пропуске фур через границу
Белоруссия не допустила вывоз застрявших на территории страны литовских грузовиков. Об этом пишет агентство BNS со ссылкой на советника главы МВД Литвы Миндаугаса Баярунаса.
«Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай,— заявил господин Баярунас (цитата по ТАСС).— однако Минск отказался пропустить наши машины».
29 октября Литва временно закрыла автодорожную границу с Белоруссией сроком на месяц. Причиной стали случаи запуска метеозондов, которые контрабандисты используют для перевозки сигарет в Литву. Это создает угрозу для гражданской авиации и приводит к закрытию аэропортов. В ответ Белоруссия 31 октября ввела ограничения на движение по своим дорогам для грузовиков и тракторов с литовской и польской регистрацией. Из-за этого на белорусских пограничных пунктах заблокированы около 5 тыс. фур из Литвы.