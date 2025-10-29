Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией

Власти Литвы решили на месяц закрыть границу с Белоруссией. Постановлением правительства предусмотрено закрытие двух последних пунктов пропуска на границе с Белоруссией — Мядининкай и Шальчининкай. Решение будет действовать до 30 ноября, однако ограничения могут быть продлены.

«Безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства, поэтому необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят определенные угрозы»,— сказала на заседании премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Как сообщают литовские СМИ, постановление предусматривает полное прекращение проезда через КПП Шальчининкай. Деятельность пункта пропуска Мядининкай будет ограничена. В порядке исключения границу смогут пересекать дипломаты и лица, перевозящие дипломатическую почту, а также лица, следующие транзитом в Калининград или из Калининграда. Вернуться в Литву через этот пункт смогут граждане Литвы, граждане стран Европейского союза (ЕС), а также иностранцы, имеющие разрешение на временное проживание в Литве и гуманитарные визы. «В ряде случаев границу смогут пересечь и другие лица,но при посредничестве Министерства иностранных дел (МИД) Литвы»,— сообщает канал tv3.

О планах закрыть границу с Белоруссией сообщило в понедельник министерство иностранных дел Литвы. Литовские власти объясняли решение угрозой, якобы исходящей от воздушных шаров. Как утверждали в Вильнюсе, Минск использовал их для контрабанды сигарет. В Литве настаивают на том, что запуск шаров представляет «прямую угрозу безопасности гражданской авиации» и «нарушает работу Вильнюсского аэропорта». Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ обвинил литовские власти в «безумной афере» по закрытию границы и назвал происходящее между Минском и Вильнюсом «элементом гибридной войны», которую против Белоруссии, с его слов, развернула соседняя страна.

Как Александр Лукашенко Литву в «безумной афере» обвинял, читайте в репортаже корреспондента «Ъ» «Мы никому не угрожаем, лишь обеспечиваем свою безопасность».

Анастасия Домбицкая