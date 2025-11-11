Защите природы добавляют реализма

В бразильском Белене в понедельник, 10 ноября, стартовала ежегодная Конференция ООН по изменению климата (COP30). Усилия примерно 50 тыс. прибывающих на нее делегатов будут сосредоточены, в частности, на принятии системы оценки эффективности проектов в области адаптации к изменению климата. Ожидаются также горячие дискуссии о том, кто должен выделять международное финансирование на такую адаптацию и снижение выбросов, а также споры о «справедливом переходе» к низкоэмиссионной экономике (как увязать низкоуглеродное и социально-экономическое развитие государств). Приоритеты российской делегации на СОР30 — представление новой климатической цели РФ, продвижение важности северных лесов в деле поглощения выбросов, а также критика пограничных «углеродных барьеров».

Фото: Anderson Coelho / Reuters Одна из острых тем СОР30 — должны ли развитые страны позаботиться о развивающихся и взять на себя бремя общего климатического финансирования (на фото — президенты Франции Эмманюэль Макрон и Бразилии Лула да Силва)

Бразильский Белен, расположенный в устье Амазонки в зоне тропических лесов, принимает «юбилейную», уже 30-ю Климатическую конференцию ООН. COP30 начинает работу на фоне обострения многих мировых проблем и конфликтов, кажется несколько снизивших политическое и медийное внимание к теме изменений климата. Тем не менее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил надежду, что конференция станет «саммитом достижений уже объявленных ранее целей и конкретной реализации», отметив, что эру «прекрасных речей и благих намерений» можно считать законченной.

В планах, как всегда, продолжительной, двухнедельной работы COP30 — утверждение «дорожной карты» по увеличению климатического финансирования стран Глобального Юга до 2035 года со стороны более развитых государств.

Также предполагается принять общую для всех стран систему индикаторов эффективности проектов адаптации к изменению климата — в дальнейшем она может стать инструментом для составления отчетности по проектам и использоваться для разработки и корректировки последующих подобных программ.

Другой блок задач СОР30 — создание механизма так называемого справедливого перехода. Речь идет о внедрении мер по низкоуглеродному развитию, декарбонизации, адаптации к изменению климата с одновременными усилиями по поддержке регионов, групп населения, профессиональных сообществ — тех, кто в той или иной степени может пострадать от этих инициатив.

Эксперт по вопросам изменения климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин поясняет, что основные конфликтные линии по по-прежнему развиваются вокруг темы климатического финансирования: многие страны Глобального Юга настаивают, что основные суммы «на климат» должны предоставлять госбюджеты развитых стран Глобального Севера (а не развивающиеся, в том числе быстрорастущие, государства или частный бизнес). Также наиболее уязвимые страны призывают отдельно зафиксировать доли финансирования мер климатической адаптации и мер по покрытию потерь и ущерба от изменений, к которым приспособиться невозможно. «РФ, впрочем, находится вне этих финансовых споров, так как страна не является ни получателем климатического финансирования, ни его обязательным донором»,— говорит Алексей Кокорин.

Отметим, что представителей российского бизнеса на COP30 будет заметно меньше, чем в прошлые годы, на конференции на этот раз не будет работать и российский павильон. Руководителем официальной российской делегации назначен помощник президента РФ и его спецпредставитель по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

Как рассказали “Ъ” в Минэкономики, одним из приоритетов РФ в Белене станет продвижение усилий по сохранению и увеличению поглощающей способности лесов, особенно бореальных (северных).

Директор Института экономики природных ресурсов и изменения климата НИУ ВШЭ Игорь Макаров отметил: «Позиция России состоит в том, что бореальные леса должны рассматриваться как не уступающие по своей важности тропическим — увеличение их поглощающей способности рассматривается как магистральное направление климатической политики РФ».

По теме справедливого перехода Россия будет настаивать на критической важности переходных видов топлива (речь идет прежде всего о природном газе) при движении к низкоэмиссионной экономике. «Такой переход должен быть справедливым и инклюзивным, без применения односторонних ограничений, которые могут создать дополнительные барьеры для развивающихся стран»,— заявили в Минэкономики.

Важной темой для России, пояснили в ведомстве, остается противодействие «односторонним мерам», трансграничным углеродным налогам и другим подобным ограничениям, которые «нарушают принципы многосторонности и справедливой конкуренции». Речь, поясним, прежде всего о CBAM, о пограничном углеродном механизме ЕС, с критикой которого кроме РФ также выступают Китай и Бразилия. Впрочем, как подчеркивает Алексей Кокорин, у конференции ООН нет мандата принимать решения по этому вопросу, потому, скорее всего, обсуждение темы сведется только к заявлению позиций.

На COP30 Россия представит свою новую климатическую цель на 2035 год (см. “Ъ” от 30 сентября). Отметим, что ряд международных организаций, в том числе Climate Action Tracker, охарактеризовал ее как «критически недостаточную», в том числе потому, что она, по сути, предполагает рост выбросов. Кроме того, в организации отмечают недавний пересчет поглощательной способности лесов и прочих экосистем, который значительно ретроспективно снизил выбросы РФ с 2010 по 2021 год (см. “Ъ” от 25 ноября 2024 года).

Ангелина Давыдова, Белен