ООН рассказали о российском климате

Минэкономики обновило климатические цели России — их необходимо ужесточать каждые пять лет для выполнения Парижского соглашения. Пересмотренный национальный план действий по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) и адаптации к изменению климата опубликован на официальном портале секретариата Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Согласно ему, сокращение выбросов должно снизиться до 65–67% к 2035 году относительно уровня 1990 года.

Минэкономики представило второй определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ), подготовленный в рамках Парижского соглашения по климату. Новая цель России предполагает сокращение выбросов ПГ до 65–67% к 2035 году. Предыдущая цель, поставленная в 2020 году, предполагала их сокращение до 70–75% к 2030 году. Основой для определения новой цели стал указ президента (см. “Ъ” от 6 августа).

Отметим: каждые пять лет страны—участницы Парижского соглашения обязаны представлять национальные планы по сокращению выбросов ПГ и адаптации к изменению климата. Они называются «определяемые на национальном уровне вклады», или ОНУВ (Nationally Determined Contribution, NDC).

Новая цель носит символический характер, однако такое повышение скорее является сигналом о том, что страна будет по-прежнему держаться в русле глобальной климатической политики.

В документе говорится, в частности, что ключевой задачей для РФ является обеспечение устойчивого экономического роста в условиях борьбы с изменением климата.

Вместе с тем «географические, экономические и инфраструктурные факторы оказывают влияние на развитие национальной климатической политики, в том числе на внедрение ряда низкоуглеродных технологий». «Не стоит забывать, что Российская Федерация в настоящий момент сталкивается с барьерами и внешнеэкономическими ограничениями, в том числе по доступу к зарубежному оборудованию, технологиям, услугам, рынкам капитала и углеродных единиц»,— отметил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

