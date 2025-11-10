Обмен уступками набирает обороты

США и КНР отменяют взаимные ограничения едва ли не быстрее, чем они вводились,— за последние дни стороны заметно продвинулись в выполнении условий ранее заключенной торговой сделки. В частности, США прекратили торговое разбирательство в отношении китайских судостроительных и судоходных компаний — так что взаимные портовые сборы отменены. Отступил в торговой войне и Пекин: китайские компании вновь смогут поставлять в США галлий, германий и сурьму. Главной же уступкой КНР можно считать снятие ограничений на экспорт в Штаты редкоземельных металлов, а также оборудования для их добычи и переработки. Фактическое признание странами взаимной уязвимости к ограничительным мерам видится экспертам гарантией того, что как минимум в краткосрочной перспективе к открытому торговому противостоянию они не вернутся.

КНР и США, заключившие торговую сделку в конце октября, продолжают отменять взаимные ограничительные меры. Ранее страны уже снизили пошлины и свернули контроль за поставками некоторых товаров (см. “Ъ” от 6 ноября). За последние же дни Пекин и Вашингтон выполнили еще несколько условий соглашения.

Как стало известно в понедельник, 10 ноября, США приостановили торговое разбирательство в отношении судостроительных и судоходных компаний Китая. Американские власти, напомним, обвиняли КНР в применении недобросовестных практик ради доминирования на глобальных рынках морских перевозок и логистики. На фоне взаимных претензий в октябре страны начали взимать дополнительные портовые сборы с морских судоходных компаний друг друга. Теперь же эти сборы отменены и Китаем, и США.

Отказ от них критически важен для обеих стран: ведь дополнительные расходы несли фактически все компании — от перевозчиков игрушек до тех, кто транспортирует нефть.

Среди потенциальных последствий мер аналитики называли не только повышение ставок фрахта, но и дестабилизацию глобальных морских перевозок. Именно поэтому отмена дополнительных сборов расценивается как позитивный сигнал для мировой экономики в целом.

Китай, в свою очередь, продолжает снимать ограничения на экспорт некоторых товаров в Штаты. Среди прочего поставлять в США теперь можно критически важные для многих американских производств галлий и германий (нужны для изготовления полупроводниковых компонентов), а также сурьму (используется в том числе в фотоэлектрическом оборудовании). При этом китайским экспортерам нужно будет получать соответствующие лицензии от правительства. Напомним, такие поставки были полностью запрещены еще в прошлом году.

Кроме того, КНР разрешает экспортировать в Штаты редкоземельные металлы, а также оборудование для их добычи и переработки. Фактически это ключевая уступка Китая, который производит более 90% от общемирового объема «редкоземов», — до сих пор именно полный запрет на их поставки использовался китайскими переговорщиками как главная угроза при движении к договоренностям с США. На фоне жесткого экспортного контроля в октябре власти КНР зафиксировали заметный спад в отгрузке этой продукции — на 8,6% год к году (см. “Ъ” от 10 ноября).

Деэскалация торговой войны, по оценкам аналитиков Peterson Institute for International Economics, позитивно скажется на настроениях бизнеса в обеих странах. После взрывного роста весной и спада во второй половине года товарооборот США и КНР будет постепенно увеличиваться, полагают в ING. Между тем сделок США (аналогичных «китайской») с другими торговыми партнерами аналитики не ждут: исключительность соглашения объясняется серьезной зависимостью Вашингтона от стабильных китайских поставок. С учетом того, что свою уязвимость к американским торговым ограничениям фактически признал и Пекин, перемирие может оказаться более устойчивым, чем прогнозировалось изначально (см. “Ъ” от 31 октября).

Кристина Боровикова