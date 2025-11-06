Китай снижает пошлины для США

Китай на год приостанавливает действие 24-процентных пошлин в торговле с США, тарифы в 10% при этом сохраняются, сообщило Министерство коммерции КНР. Кроме того, от пошлин будет вовсе освобождена часть сельхозпродукции из США. При этом послабления не затронули американскую сою, на расширении поставок которой настаивал Дональд Трамп: она по-прежнему будет обходиться китайским покупателям довольно дорого. В целом демонстрируемая Пекином и Вашингтоном готовность соблюдать условия торговой сделки воспринимается аналитиками как позитивный сигнал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

После заключения торговой сделки с США (см. “Ъ” от 31 октября) Китай замораживает действующие в отношении этой страны 24-процентные тарифы на год, заявило Минкоммерции КНР. При этом, как уточнили в министерстве, пошлины в 10%, которые были развернуты в ответ на американские ограничения еще в апреле, остаются. Десятипроцентная ставка ранее фактически была признана США приемлемой, и аналитики ING полагают, что этот уровень может помочь стабилизировать объем товарооборота с КНР.

Дополнительно с 10 ноября от пошлин будут освобождены многие американские сельхозтовары — речь идет о продукции, которая облагалась 15-процентными тарифами: мясо курицы, пшеница, кукуруза и хлопок. 10-процентные пошлины на сорго, соевые бобы, говядину, свинину, фрукты, овощи и молочную продукцию (см. «Ъ-Онлайн» от 4 марта) пока продолжат действовать.

Одно из условий торговой сделки — наращивание закупок американской сои Китаем — пока не выполнено. Пошлина на эту продукцию по-прежнему равна 13% (3% — базовая ставка), так что на рынке КНР американская соя не сможет составить конкуренцию сое из Бразилии и других стран. Китай начал диверсифицировать закупки этой продукции (а также, например, кукурузы, мяса и хлопка) еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. В итоге в 2024 году на США приходился только 21% общего импорта сои, тогда как в 2016-м — 40%.

Отметим, на фоне повышенных пошлин Китай в 2025 году закупал заметно меньшие объемы продукции АПК у Штатов: выпавшая прибыль американских фермеров оценивается в миллиарды долларов. С учетом торговых противоречий с другими потенциальными покупателями (в том числе Евросоюзом и Канадой) оперативно диверсифицировать поставки США не смогли, поэтому снятие даже части ограничений воспринимается как позитивный сигнал для сельскохозяйственной отрасли страны в целом.

Среди других послаблений со стороны Китая — снятие запрета на поставки китайских товаров двойного назначения для 31-й компании США. Ограничения были введены весной этого года в отношении бизнеса, занятого в ВПК США. Для 16 компаний запрет отменен на год, для 15 — полностью снят. С 10 ноября китайские поставщики смогут продавать товары двойного назначения этим компаниям, но только после получения соответствующей лицензии в Минкоммерции КНР.

Напомним, после переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина США пошли на снятие части торговых ограничений. Эффективная тарифная ставка для Китая теперь составляет 47% (ранее — 57%), что с учетом сохранения пошлин для других стран может повысить конкурентоспособность китайских экспортеров. Кроме того, Вашингтон снял ограничения на экспорт продукции некоторых китайских компаний в Штаты и готовится ослабить контроль за поставками полупроводников в КНР.

Оперативное выполнение обещаний обеими сторонами опрошенные Trading Economics аналитики считают подтверждением того, что возвращаться к прежнему открытому торговому противостоянию стороны сейчас не намерены. Уступки, по всей видимости, отразятся уже в торговой статистике ноября.

Кристина Боровикова