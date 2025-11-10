Внешняя торговля КНР успокаивается

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в октябре составило $90,07 млрд. Годом ранее показатель оценивался в $95,72 млрд, в сентябре 2025-го — в $90,45 млрд. Китайский экспорт в октябре сократился на 1,1% год к году, до $305,4 млрд — это минимум за восемь месяцев, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 3% после 8,3% в сентябре. За десять месяцев совокупный экспорт КНР вырос на 5,3% (на фоне торговой войны и переориентации поставок) и составил $3,08 трлн, импорт снизился на 0,9%, до $2,1 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Напомним, в последние месяцы в условиях торговой войны с США в Китае фиксировалось заметное расширение поставок — экспортеры наращивали отгрузки, опасаясь ужесточения тарифной политики. В октябре же настроения китайских поставщиков улучшились: они рассчитывали на благоприятный исход переговоров со Штатами. С учетом того что в конце месяца страны заключили торговое соглашение (многие его условия уже выполняются, см. “Ъ” от 6 ноября), в ближайшее время ускоренный рост китайского экспорта не ожидается. Поставки Китая в США в октябре сократились на 25,2%, в Южную Корею — на 13,1%, в Японию — на 5,7%, следует из данных ГТУ. Экспорт в АСЕАН при этом увеличился на 11%, в ЕС — на 0,9%, в Австралию — на 5,8%. Из разбивки по категориям товаров следует, что спад фиксировался в том числе в отгрузках металлов (на 8,6% год к году) — возможное ограничение их экспорта в США, напомним, использовалось КНР для укрепления переговорной позиции (см. “Ъ” от 3 октября).

Импорт в Китай в октябре вырос на 1%, до $215,3 млрд. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал увеличение на 3,2%. Скромный рост объясняется сохраняющимися проблемами с внутренним спросом (см. “Ъ” от 5 ноября). Поставки из США сократились на 22,8% год к году, из стран АСЕАН — на 4,6%, рост фиксировался в импорте из Евросоюза (на 4%) и Японии (5,9%).

При стабилизации поставок из РФ вблизи прошлогоднего уровня ($10,9 млрд после $11 млрд) китайский экспорт в Россию в октябре вновь продемонстрировал спад — на $2,3 млрд, до $8,5 млрд. В целом же за январь—октябрь товарооборот стран сократился на 9,5%, до $183,24 млрд (ввоз из Китая в РФ — на 6,7%, до $82,07 млрд, встречный — на 12,6%, до $101,17 млрд). Среди причин сокращения торговли — снижение цен на основные категории поставляемых РФ товаров (в том числе на нефть) и встречное насыщение российского рынка.

Кристина Боровикова