США идут неиспытанным путем

Власти США продолжают делать неоднозначные заявления о проведении испытаний ядерного оружия. Президент Дональд Трамп настаивает, что Россия, Китай и ряд других стран втайне проводят такие тесты и Штаты не должны от них отставать. Министр энергетики США Крис Райт, однако, говорит, что речь идет лишь о докритических (без цепной реакции) испытаниях, которые его ведомство и так регулярно проводит. Противники возобновления натурных испытаний, впрочем, сомневаются, что это удовлетворит Дональда Трампа, а потому уже внесли в Конгресс США законопроект, запрещающий тратить бюджетные средства на проведение полноценных взрывов.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Фото: Evan Vucci / AP

В США не утихают споры о возобновлении полноценных ядерных испытаний. Дональд Трамп, 30 октября заявивший о необходимости проведения подобных тестов, ввиду того что их якобы проводят другие страны (что неверно), продолжает настаивать на своей правоте. На днях журналист телеканала CBS спросила его, зачем США возвращаться к практике, от которой они отказались еще в 1992 году. «Ну, потому что нужно видеть, как они (ядерные боезаряды.— “Ъ”) работают»,— ответил Дональд Трамп. Отметим, что США и так регулярно проводят разного рода испытания (физические, но без цепной реакции; компьютерное моделирование; пуски средств доставки и так далее), направленные на проверку надежности их ядерного арсенала.

Дональд Трамп, впрочем, привел еще три причины в пользу возобновления ядерных испытаний: «Знаете, это действительно нужно, и причина, по которой я это говорю,— это потому, что Россия объявила, что собирается проводить испытания. Если вы заметите, Северная Корея постоянно проводит испытания. Другие страны тоже испытывают. Мы же единственная страна, которая не испытывает, и я хочу — я не хочу быть единственной страной, которая не испытывает». Тут необходимо уточнить, что президент РФ Владимир Путин действительно заявил, что Россия готова будет начать проводить ядерные испытания, но только если какая-либо из стран сделает это первой; Северная Корея не проводит ядерных испытаний с 2017 года; другие страны не делают этого с конца 1990-х годов.

На замечание журналистки, что сейчас в мире никто полноценных ядерных испытаний не проводит, президент США, впрочем, ответил, что Россия и Китай «просто не рассказывают об этом».

По его словам, обе страны тайно проводят ядерные испытания «глубоко под землей» так, что на поверхности чувствуется «лишь небольшая вибрация», но «люди не знают, что происходит», потому что в РФ и КНР, в отличие от США, «нет репортеров, которые бы об этом написали».

Власти РФ пока не отреагировали на новые обвинения в свой адрес. Но когда Дональд Трамп первый раз заявил, что другие государства проводят ядерные испытания, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что до хозяина Белого дома «была корректно доведена информация» о недавних испытаниях Россией новейших средств доставки ядерного оружия «Буревестник» и «Посейдон». «В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерные испытания»,— уточнил он.

Ранее в октябре замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков напомнил о «плачевной ситуации», в которой находится Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который с момента открытия к подписанию в 1996 году до сих пор не вступил в силу во многом потому, что ратифицировать его отказываются США. Россия же ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и, по словам дипломата, «долго мирилась с отсутствием прогресса в США на данном направлении». «Однако принимая во внимание современную обстановку, мы посчитали недопустимым сохранять подобный дисбаланс с США в подходах к ДВЗЯИ и в 2023 году отозвали свою ратификацию»,— отметил замминистра.

При этом, как подчеркнул Сергей Рябков, Россия остается государством, подписавшим договор со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами. «Ярким примером приверженности нашей страны делу ДВЗЯИ является завершение уже после отзыва ратификации строительства нашего сегмента Международной системы мониторинга (МСМ) — ключевой составляющей проверочного механизма данного договора. Российский сегмент МСМ является вторым по величине в мире»,— напомнил замминистра.

МСМ способна заметить признаки состоявшегося ядерного испытания с надежностью более 90% и ранее не раз доказывала свою эффективность. Благодаря этой системе «тайные» ядерные испытания вроде тех, о которых говорит Дональд Трамп, стали фактически невозможными.

В МИД Китая в ответ на заявления американского президента о том, что КНР проводит подобные тесты, заверили, что Пекин твердо придерживается моратория на ядерные испытания в рамках ДВЗЯИ, и призвали США поступать так же.

Дональд Трамп, впрочем, уже дал указание Пентагону начать готовиться к проведению ядерных испытаний. В США за проведение подобных испытаний, правда, ранее отвечало Министерство энергетики, которое и сейчас несет ответственность за поддержание надежности ядерного арсенала страны. Глава Минэнерго Крис Райт не стал вступать в публичную перепалку со своим шефом и даже нашел объяснение его инициативе («он видит, что происходит в мире, и он хочет донести до всех, что Америка будет лидером»), но в то же время дал понять, что не видит смысла в проведении натурных ядерных испытаний. Его ведомство, как следует из его пояснений, планирует провести так называемые докритические (без самоподдерживающейся цепной реакции) ядерные испытания, необходимые для проверки узлов и систем имеющегося у США арсенала. Отметим, что такие тесты Минэнерго США и так проводит в среднем по два раза в год.

Не факт, однако, что продолжение этой практики удовлетворит Дональда Трампа, а также тех его соратников, которые тоже считают, что США необходимо вернуться к полноценным ядерным испытаниям. Так, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и глава комитета Сената по разведке республиканец Том Коттон 4 ноября напомнили, что еще в первый президентский срок Дональда Трампа Госдепартамент США заявил о наличии оснований полагать, что Россия проводит взрывы малой мощности с выделением энергии в ходе ядерной реакции. Власти РФ подобные обвинения тогда категорически отвергали. Никаких доказательств в пользу своей версии США тогда не привели. Что не помешало Тому Коттону во вторник заявить, что Россия продолжает эту практику и Китай якобы делает то же самое.

Как ранее писал “Ъ”, в Конгрессе США нашлось, впрочем, немало противников идеи возобновления ядерных испытаний. Наиболее резкую критику эта инициатива вызвала у законодателей из Невады, где находится полигон, на котором c 1951 по 1992 год провели более 900 натурных подрывов. Член Палаты представителей от Невады демократка Дина Тайтус внесла законопроект, запрещающий тратить бюджетные средства на возобновление этой практики. «Дональд Трамп поставил свое эго и авторитарные амбиции выше здоровья и безопасности жителей Невады»,— заявила она. По словам Дины Тайтус, заявление хозяина Белого дома о возобновлении ядерных испытаний в США «противоречит договорам о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия, которые США заключили после окончания холодной войны, и приведет к новым испытаниям со стороны России и Китая, что повлечет за собой возобновление международной гонки вооружений».

На 5 ноября в США назначен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Испытания носителей ядерного оружия США проводят несколько раз в год, и в Пентагоне настаивают, что нынешний был запланирован давно.

Елена Черненко