Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов на станции Апатиты в Мурманской области

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со сходом грузовых вагонов в Мурманской области. Инцидент произошел утром 10 ноября на железнодорожных путях сортировочного парка станции Апатиты.

Последствия схода с рельсов пяти цистерн с мазутом на станции Апатиты в Мурманской области

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в надзорном ведомстве, сход пяти цистерн с мазутом произошел при выполнении маневровых работ.

Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. На движение поездов инцидент не повлиял, отметили в прокуратуре. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Андрей Цедрик

