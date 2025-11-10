Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов на станции Апатиты в Мурманской области
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со сходом грузовых вагонов в Мурманской области. Инцидент произошел утром 10 ноября на железнодорожных путях сортировочного парка станции Апатиты.
Как сообщили в надзорном ведомстве, сход пяти цистерн с мазутом произошел при выполнении маневровых работ.
Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. На движение поездов инцидент не повлиял, отметили в прокуратуре. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.