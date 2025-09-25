Франция присудила первый экс-президентский срок

25 сентября в Парижском суде прошло оглашение приговора по делу о возможном финансировании ливийским режимом предвыборной кампании Николя Саркози 2007 года. Экс-президент признан виновным в «участии в преступном сообществе» и приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Фактически это означает, что он будет заключен в тюрьму в ближайшие недели. С подробностями — корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Экс-президент Франции Николя Саркози

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Экс-президент Франции Николя Саркози

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Николя Саркози ждал оглашения приговора в зале вместе со своей семьей — женой Карлой Бруни и сыновьями Жаном, Луи и Пьером. Четыре месяца судебных заседаний, десятки часов допросов, тома документов. Прокуроры Национальной финансовой прокуратуры (PNF) еще в марте потребовали семь лет тюрьмы, €300 тыс. штрафа и пятилетний запрет занимать государственные посты для 70-летнего Николя Саркози по обвинениям, включавшим пассивную коррупцию, присвоение и растрату государственных средств, незаконное финансирование предвыборной кампании и участие в преступном сообществе.

Экс-президенту ставили в вину якобы существовавшее тайное соглашение с одним из самых одиозных диктаторов последних тридцати лет — Муаммаром Каддафи. По версии следствия, взамен на финансирование из Триполи своей предвыборной кампании господин Саркози обеспечивал возвращение Ливии на международную арену и даже покровительствовал родственникам полковника, включая его зятя Абдаллу Сенусси, осужденного пожизненно за взрыв самолета авиакомпании UTA, погубивший 170 человек, в том числе 54 французов в 1989 году.

Сам бывший президент на протяжении всего процесса называл эти обвинения клеветой. Помимо Николя Саркози, в деле фигурировали десять соучастников, среди которых и его бывшие министры Клод Геан и Брис Ортефё.

Свою вину отрицали все. Причем суд так и не доказал, что ливийские средства «в конечном итоге» поступили в избирательную кампанию 2007 года, таким образом опровергнув факт, что финансирование его кампании велось со стороны Муаммара Каддафи.

Тем не менее суд исходил из концепции преступной связи между командой Николя Саркози и окружением полковника, о которой, по мнению следователей и суда, не мог не знать кандидат в президенты и действующий президент.

Ключевой свидетель и один из обвиняемых, франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиэддин, умер утром 23 сентября в возрасте 75 лет в одной из больниц Бейрута. Его роль в расследовании была значительной, и с его уходом часть доказательной базы была потеряна. Суд учел это при принятии решения, однако председательствующая судья Натали Гаварино подчеркнула, что в период с 2005 до мая 2007 года, когда господин Саркози стал президентом, он «позволял своим ближайшим соратникам и политическим сторонникам — на которых имел власть и которые действовали от его имени — обращаться к ливийским властям с целью получения или попытки получения финансовой поддержки для кампании».

В итоге Николя Саркози признан виновным в участии в преступном сообществе, но оправдан по другим статьям обвинения. Бывший президент приговорен к пяти годам тюремного заключения с мандатом на немедленное исполнение, но с отсрочкой, чтобы организовать процесс передачи под стражу. Приговор затронул и соучастников-министров: Клод Геан получил шесть лет и штраф €250 тыс., а Брис Ортефё — два года.

Николя Саркози с женой Карлой Бруни
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Сыновья бывшего президента Франции Жан и Луи Саркози
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Адвокат Венсан Бренгарт
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Николя Саркози в суде
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Семья и сторонники Николя Саркози приняли известие молча. Он сам сохранял спокойствие, хотя его человеческое и политическое будущее оказалось под угрозой. Даже в случае апелляции шестой президент Пятой Республики (2007–2012), уже осужденный в «деле о прослушке», будет заключен в тюрьму в ближайшие недели. И это первый случай в истории Франции, когда за решетку отправляется бывший президент.

Алексей Тарханов