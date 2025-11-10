Николя Саркози временно выходит из тюрьмы

После почти трехнедельного заключения в тюрьме Ля-Санте Николя Саркози освобожден из-под стражи — до рассмотрения его апелляции на приговор. Парижский апелляционный суд рассмотрел ходатайство бывшего президента Франции об освобождении из-под ареста и согласился с доводами его адвокатов. Политика выпустили под судебный контроль.

Заключение экс-президента после приговора за «участие в преступном сообществе» в рамках дела о ливийском финансировании президентской кампании 2007 года вызвало во Франции оживленные споры и разделило общественное мнение.

Алексей Тарханов, Париж