Глава программы Tesla Cybertruck уходит в отставку

Глава подразделения по разработке и производству электрических пикапов Tesla Cybertruck Авасти Сиддхант уходит в отставку. Господин Сиддхант проработал в Tesla более восьми лет. В 2017 году он пришел в компанию как стажер, а в последние три года возглавлял подразделение Cybertruck.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Tesla Cybertruck

Фото: Leah Millis / Reuters Tesla Cybertruck

Фото: Leah Millis / Reuters

Tesla начала продажи своего электропикапа в декабре 2023 года. С тех пор Cybertruck многократно отзывали из-за различных проблем. Последний на данный момент, десятый отзыв произошел в конце октября и был связан с проблемами с дополнительной фарой для езды по бездорожью. Ранее в том же месяце компания отозвала более 60 тыс. Cybertruck из-за проблемы с яркостью передних габаритных огней. Продажи электропикапа также остаются низкими. С начала года к октябрю было продано около 16 тыс. Cybertruck, хотя глава Tesla Илон Маск обещал, что ежегодно будет продаваться 250 тыс. таких автомобилей.

Это далеко не первое увольнение топ-менеджера Tesla за последний год. Выручка и прибыль компании за это время неоднократно падала, а господина Маска критиковали за политическую деятельность и высказывания. Так, в апреле компанию покинул вице-президент по разработке ПО Дэвид Лау, а в июле сообщалось об уходе в отставку директора по продажам в Северной Америке Троя Джонса.

О каких проблемах сообщают владельцы электрокаров от Илона Маска — читайте в материале «Ъ FM».

Яна Рождественская