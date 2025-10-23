Tesla отозвала более 60 тыс. электропикапов Cybertruck

Компания Tesla объявила об отзыве 63,62 тыс. электропикапов Cybertruck из-за проблемы с яркостью передних габаритных огней, которая может затруднить видимость для водителей встречного транспорта. Об этом сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Tesla уже выпустила бесплатное обновление программного обеспечения для устранения этого дефекта. Обновление доступно для автомобилей Cybertruck, произведенных с 13 ноября 2023 года по 11 октября 2025 года. Компания отметила, что пока не поступало сообщений об авариях, связанных с этой неисправностью.

Кроме того, Tesla отзывает более 12,96 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y из-за дефекта в компоненте аккумуляторной батареи, который может привести к внезапной потере мощности двигателя. Проблема обнаружена в некоторых автомобилях Model 3, выпущенных в 2025 году, и Model Y того же года.