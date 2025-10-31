Tesla десятый раз отзывает пикапы Cybertruck

Tesla отзывает 6,2 тыс. электрических пикапов Cybertruck из-за проблем с дополнительной световой панелью/фарой, используемой при езде по бездорожью. Она закреплена недостаточно прочно и может отсоединяться при тряске, что повышает вероятность аварии. В Tesla сообщили, что никаких инцидентов в связи с этим не зафиксировано.

Это уже десятый отзыв Cybertruck за менее чем два года с момента, когда начались продажи этого электропикапа. Прошлый отзыв произошел около недели назад — тогда компания отозвала более 60 тыс. Cybertruck из-за проблемы с яркостью передних габаритных огней.

30 октября акции Tesla снизились на 4,6%.

Яна Рождественская