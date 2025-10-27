Tesla не разглядела зарядку

Владельцы Tesla сообщают о сбоях при зарядке электромобилей в России. Информацию “Ъ FM” подтвердили собеседники на авторынке. Машины иногда перестают распознавать батарею. На приборной панели появляются предупреждения «Зарядка невозможна, достигнут максимальный предел» или несколько других похожих ошибок. Опрошенные “Ъ FM” владельцы считают, что причина может быть в сбое батарейного модуля или неправильных показателях силы тока и напряжения. Иногда дело в окислении контактов или поломке платы, тогда автомобиль не видит разъем и требует ремонта. Некоторые автолюбители отмечают, что проблемы начались после обновления программного обеспечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам одного из водителей, сбои чаще возникают при использовании быстрой зарядки: «Ситуация возникла днем 27 октября. Я приехал на станцию быстрой зарядки, но восстановить запас энергии не удалось. Машина и зарядная станция друг друга не видели. Я не стал тратить время на общение с техподдержкой, поехал на следующую зарядку, но там ситуация повторилась, и я понял, что, скорее всего, проблема в автомобиле.

Поскольку я использовал CCS-порт — это быстрая зарядка — я решил проверить ее на медленной. По Type2 все прошло успешно. В первую очередь я обратился к своему мастеру, скинул ему ошибки из Service Mode. Они были неактивны, но, видимо, появились во время попыток быстрой зарядки. Мастер все проверит и даст ответ позже. Я обратился в комьюнити, наш Tesla-клуб, там тоже пока без ответов. Но машина ездит исправно, все в порядке, однако подобные ситуации возникают. Причины могут быть разными: сбой в программном обеспечении, проблемы с "железом", возможно, контакты в разъеме не совсем исправны. Пока буду дожидаться ответа специалистов».

При использовании быстрой зарядки Tesla заряжается до 80% всего за полчаса. Но если подключить электромобиль к обычной розетке на 220 вольт процесс может занять почти сутки. В автосервисах говорят: если машина перестала быстро заряжаться, причина может быть в самом порте, объясняет член правления Союза автосервисов России Илья Плисов. По его словам, в таких случаях они предлагают калибровку или полную замену разъема: «Счастливые владельцы электрокаров получили гаджеты и относятся к ним примерно, как к телефонам. Им кажется, что нет никакой необходимости что-то делать, и они мощно экономят на техобслуживании, поскольку нет замены масла. То есть двигатели и разные системы не требуют обслуживания.

Электрика и электроника — это наука о контактах. Автомобиль все равно требует обслуживания. Различных поломок, которые связаны с электричеством, с зарядкой, с батареями существует огромное количество. Из хороших новостей — сами автомобили умеют об этом рассказывать, и сообщения о поломках появляются на приборной панели.

В данном случае, несмотря на новости о том, что эта проблема стала массовой, думаю, она скорее связана с тем, что несколько владельцев Tesla столкнулись с тем, что пришло время обслужить авто и заменить какой-то модуль. Как показывает опыт, практически никто из владельцев электрокаров не знает о том, что следует проводить профилактику, например, балансировать элементы электрических батарей, поскольку их там много, и они требуют такого обслуживания раз в год-два в зависимости от частоты эксплуатации.

Если есть какая-то поломка с зарядным устройством, если есть какие-то проблемы с перепрошивкой ПО, сервисы обычно это решают. Стоит это не очень дорого. Но замена каких-либо блоков при возникновении неисправностей может обойтись владельцу в 50-100 тыс. руб. Сроки ремонта зависят от того, можно ли сейчас найти деталь. Если она есть, то это от нескольких часов до нескольких дней. Если нет, то доставка может занимать и два месяца. Не думаю, что это сейчас массовая проблема».

В самой компании Tesla проблему пока никак не комментировали.

Андрей Дубков