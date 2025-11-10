Технологический сбор в России будут вводить поэтапно

Технологический сбор планируется вводить в России поэтапно. Сначала его будут взимать с готовой электронной аппаратуры, а затем — с электронных компонентов и модулей. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

На первом этапе сбор планируется взимать с такой техники, как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, уточнили в ведомстве. Там отметили, что это позволит запустить механизм и начать задействовать средства на развитие отрасли. Второй этап станет ключевым элементом для стимулирования «глубокой локализации производства» в России, добавили в министерстве.

«До внедрения этого шага, чтобы не допустить двойного налогообложения — на детали и на готовое изделие, будет проведено его тестирование и консультации с бизнес-сообществом для выработки корректного механизма реализации второго этапа»,— сообщили в Минпромторге. Полученные от сбора деньги направят на государственные программы по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности.

Сбор вступит в силу с 1 сентября 2026 года, рассказали источники газеты «Ведомости». Плательщиками будут импортеры соответствующей продукции и внутренние производители. Последние смогут получать «отраслевые меры поддержки», но для этого они должны будут соответствовать «критериям локализации». Максимальный размер сбора не превысит 5 тыс. руб.

О разработке промышленного сбора в критически важных отраслях сообщили в июле. Тогда глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что новый сбор может коснуться сфер радиоэлектронной промышленности и микроэлектроники. По его словам, ввести меру необходимо в том числе в связи с «серьезными рисками по демпингу со стороны различных стран» при поставках в Россию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Промышленности протрубили сбор».