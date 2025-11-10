В Яблоновском завершили реконструкцию участка дороги по улице Калинина

В поселке Яблоновский Республики Адыгея завершена реконструкция участка трассы по улице Калинина. Работы выполнены на средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение качества и безопасности дорожной инфраструктуры. Общая стоимость проекта составила порядка 48 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минстрой Республики Адыгея Фото: Минстрой Республики Адыгея

Как отметил руководитель отдела благоустройства, ЖКХ и санитарного контроля администрации Яблоновского городского поселения Мурат Халаштэ, специалисты подрядной организации на объекте протяженностью 520 м провели комплексное благоустройство территории. Установлены новые светодиодные светильники, оборудована система ливнеотвода, устроены бортовые камни, обустроены въезды к частным домовладениям и тротуары с обеих сторон дороги.

Кроме того, устроено асфальтобетонное покрытие, а также была нанесена горизонтальная разметка. На участке установлены дорожные знаки.

Реконструкция позволила не только улучшить транспортную связанность поселка, но и повысить уровень безопасности и комфорта для всех участников движения.

Сейчас в Яблоновском также проводится реконструкция участков дорог по улицам Юбилейной и Свободы. Завершить работы на указанных объектах планируется до конца текущего года.

Всего в 2025 году в Яблоновской городской агломерации приведут к нормативам более 3 км муниципальных дорог. На эти цели направлено свыше 360 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с весны 2025 года в Адыгее приведены к нормативам 26 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью порядка 70 км. В следующем году в Майкопе планируют обновить 900 м дорожного полотна по улице Гоголя.

Анна Гречко