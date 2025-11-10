Пострадавшим при взрыве газа в тульском Куркине выплатят до 500 тыс. рублей

Жильцы дома в поселке Куркино Тульской области, пострадавшие при взрыве бытового газа, получат денежные компенсации от 100 до 500 тыс. руб. в зависимости от ущерба здоровью. Об этом заявил зампред правительства региона Дмитрий Марков, передает ТАСС.

Если состояние пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести, выплата составит 100 тыс. руб., средней — 250 тыс. руб., тяжелой — 500 тыс. руб. Также по 150 тыс. руб. получат утратившие жилье граждане, уточнил господин Марков на оперативном совещании с губернатором Дмитрием Миляевым.

Взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме на улице Ленина в Куркине произошел утром 8 ноября. В результате частично обрушились стена подъезда, кровля и перекрытия. Четыре человека пострадали. К ликвидации последствий ЧП были привлечены 42 единицы техники и 141 сотрудник МЧС. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом (п. «в» ч. 2 ст. 111 УК). Подозреваемый задержан.