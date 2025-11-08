Два человека пострадали после взрыва газа в Тульской области

Утром в поселке Куркино произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме, из-за чего частично обрушились стена подъезда, кровля и перекрытия. Двух человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Для жителей организовали пункт временного размещения в школе № 1, сообщил губернатор региона. К месту происшествия направили семь бригад скорой помощи.

В ГУ МЧС по Тульской области сообщили, что получили информацию о происшествии в 8:10 мск. Там уточнили, что обрушение подъезда трехэтажного жилого дома произошло на улице Ленина. Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ, аэромобильная группировка Тульского спасательного центра МЧС России находится в готовности к выезду.

Следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения многоквартирного дома в Куркино, сообщили в СУ СКР по Тульской области.