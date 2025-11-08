Число пострадавших при обрушении дома в Тульской области возросло до четырех

Четыре человека пострадали при обрушении подъезда жилого дома в поселке Куркино из-за взрыва газа, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Губернатора Тульской области Фото: Телеграм-канал Губернатора Тульской области

Ранее губернатор сообщил о трех пострадавших. Позже за медицинской помощью обратился еще один человек. Как и остальных пострадавших, его направили в Ефремовскую больницу, написал Дмитрий Миляев.

Источник в правоохранительных органах сообщил «РИА Новости», что в результате обрушения дома пострадали пять человек — детей среди них нет. Трех человек госпитализировали, двум оказали помощь на месте. Двое из пострадавших — мужчина и женщина — получили серьезные травмы, заявил собеседник агентства.

Взрыв бытового газа в трехэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Куркино произошел сегодня утром. В результате частично обрушились стена подъезда, кровля и перекрытия. В ГУ МЧС по региону сообщили, что для ликвидации последствий ЧП привлечены 42 единицы техники и 141 человек личного состава. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту происшествия.