В Ростове-на-Дону оцифровали 2,7 млн записей актов ЗАГС к октябрю 2025 года

Количество обращений жителей других регионов в органы ЗАГС Ростовской области увеличивается благодаря принципу экстерриториальности, который позволяет получать государственные услуги независимо от места прописки. Об этом «Ъ-Ростов» в пресс-центре ТАСС сообщила заведующая Кировским районным отделом ЗАГС по Ростову-на-Дону Дарья Фролова.

«Сам принцип порождает, прежде всего удобство граждан в получении госуслуг по линии ЗАГС. В 2024 году отделом зафиксировано 13,1 тыс. актовых записей и 24, 5 тыс. юридически значимых действий. За девять месяцев 2025 года — 10, 7 тыс. актовых записей и 16,8 тыс. юридически значимых действия», — отметила эксперт.

Госпожа Фролова уточнила: «С 1 октября 2018 года действует Единый государственный реестр ЗАГС. Федеральная информационная система позволяет гражданам обращаться с запросами в любой отдел ЗАГС России, независимо от места регистрации или хранения документов. В разрезе отдельно взятого городского отдела статистика может идти на снижение, поскольку нагрузка распределена, по мере выбора граждан, на все органы ЗАГС города.

По словам представителя органа ЗАГС, с 2017 по 2020 годы архивные фонды переводились в электронный формат. ЗАГСы Ростова-на-Дону оцифровали 2,7 млн записей, из них 522,8 тыс. — Кировский отдел. Это наибольший показатель среди органов ЗАГС города и четвертый по области. В целом по Ростовской области оцифровано 13,6 млн актовых записей. Ежегодно эта цифра растет.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что цифровые услуги ЗАГС расширят в Ростове-на-Дону к 2026 году.

