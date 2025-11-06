Цифровые услуги ЗАГС расширят в Ростове-на-Дону к 2026 году

В Ростовской области к 2026 году заработает электронный сервис утраты близкого человека. Федеральная платформа сейчас проходит тестирование, сообщила «Ъ-Ростов» на пресс-конференции в ТАСС заведующая отделом ЗАГС по Кировскому району Ростова-на-Дону Дарья Фролова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

По словам эксперта, в настоящее время жители России могут подавать заявления о регистрации брака в электронном виде, а также оформлять свидетельства о рождении детей, не выходя из дома. Основная задача суперсервиса — оптимизировать участие заявителей в процессе получения государственных услуг.

«Рождаемость в регионе остается стабильной. В 2024 году в Ростовской области зарегистрировали рождение 32,1 тыс. детей. За 10 месяцев 2025 года органы ЗАГС оформили появление 25,7 тыс. новорожденных»,— пояснила госпожа Фролова.

В 2025 году в рамках работы суперсервиса зарегистрировали более 15 тыс. детей (59% от общего количества), за аналогичный период 2024 года в электронную систему внесли данные о 8,6 тыс. новорожденных (27% от общего количества).

«При появлении ребенка в роддоме с согласия матери формируется электронный медицинский документ, который направляется в ее личный кабинет. После заполнения документов, мать получает уведомление о регистрации и сведения о записи акта о рождении в личном кабинете на «Госуслугах», — пояснила представитель органа ЗАГС.

Если ребенок родился дома, вне брака, а заявление поступило со сведениями со слов матери, органы ЗАГС проводят межведомственную проверку, подключают свидетелей. «Чтобы исключить подлог и получить максимально достоверные сведения», — подчеркнула эксперт.

Валентина Любашенко