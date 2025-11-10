В Ижевск прибыли первые семь новых автобусов для компании «ИжГЭТ»

В Ижевск доставили первые семь новых автобусов для компании «ИжГЭТ», пишет глава города Дмитрий Чистяков во «ВКонтакте». В настоящее время в автобусах устанавливаются информационные табло, аудиоинформаторы и системы видеонаблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk

Основная партия автобусов ожидается в декабре, а на улицах Ижевска они начнут курсировать в первом квартале 2026 года. Освободившиеся троллейбусы будут задействованы на шести маршрутах для сокращения интервалов движения. Также компания ищет водителей категории D и проводит переобучение кадров.

Напомним, МУП «ИжГЭТ» пополнит свой парк 50 новыми автобусами, которые будут приобретены по программе обновления подвижного состава на условиях льготного лизинга. В начале 2026 года на улицы города выйдут новые автобусы «НефАЗ» большого класса, которые работают на экологичном газомоторном топливе — 33 низкопольных и 17 полунизкопольных.

Автобусы будут направлены на маршруты № 1, 2, 4 и 7, где сейчас работают троллейбусы. Это позволит увеличить количество электротранспорта и сократить интервалы его движения примерно на 10%. ИжГЭТ продолжит выпускать троллейбусы в соответствии с муниципальным контрактом, сохранив прежнее расписание движения. Ежедневно на линии работают 107 троллейбусов.

Генеральный директор ИжГЭТ Игорь Сальников отметил, что обновление подвижного состава необходимо, однако предприятие не откажется от работы с троллейбусами. Основу парка троллейбусов составляют машины ЗиУ-682, многие из которых эксплуатируются более 35 лет, и возникают трудности с поддержанием их в рабочем состоянии. Господин Сальников также добавил, что стоимость нового автобуса на 50–55% ниже, чем у троллейбуса с увеличенным автономным ходом.

Анастасия Лопатина