«ИжГЭТ» начнет использовать автобусы на городских маршрутах

«ИжГЭТ» начнет использовать автобусы на маршрутах общественного транспорта в Ижевске. До конца ноября на предприятие поступит 50 таких автомобилей по лизинговой программе. Идет набор водителей категории D и обучение ремонтного персонала. Об этом сообщили в администрации города.

«Испытывая острую необходимость обновления подвижного состава, предприятие не ставит задачу отказаться от работы с троллейбусами. Получение 50 автобусов — это возможность повысить уровень сервиса для наших пассажиров»,— заявил гендиректор «ИжГЭТ» Игорь Сальников.

По его словам, основу парка троллейбусов сейчас составляют машины «ЗиУ-682», выпущенные в 1980-1990-е годы. Некоторые троллейбусы эксплуатируются более 35 лет. «Уже не работает завод—изготовитель этих троллейбусов, существуют серьезные трудности с поддержанием в рабочем состоянии импортных комплектующих. Например, задний мост троллейбусов “ЗиУ-682” был произведен в Венгрии на заводе Raba»,— добавил гендиректор предприятия.

Сейчас автобусы запланировано вывести на три маршрута. Электротранспорт с них переключат на «самые востребованные» троллейбусные направления, что позволит «сократить интервалы движения».

«Еще одним фактором, подтолкнувшим к началу эксплуатации автобусов, стала стоимость нового транспорта — автобус дешевле троллейбуса с увеличенным автономным ходом на 50-55%»,— резюмировал господин Сальников.