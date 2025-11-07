Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ИжГЭТ получит 50 новых автобусов по льготному лизингу

МУП «ИжГЭТ» пополнит свой парк 50 новыми автобусами, которые будут приобретены по программе обновления подвижного состава на условиях льготного лизинга, пишет пресс-служба администрации Ижевска. Поставка ожидается в декабре.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Работать новые автобусы будут на маршрутах ИжГЭТ, частично заменят троллейбусы. Автобусы — более мобильный транспорт, уверен, что эти нововведения понравятся нашим пассажирам»,— отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

В начале 2026 года на улицы города выйдут новые автобусы «НефАЗ» большого класса, которые работают на экологичном газомоторном топливе — 33 низкопольных и 17 полунизкопольных.

Автобусы будут направлены на маршруты № 1, 2, 4 и 7, где сейчас работают троллейбусы. Это позволит увеличить количество электротранспорта и сократить интервалы его движения примерно на 10%. ИжГЭТ продолжит выпускать троллейбусы в соответствии с муниципальным контрактом, сохранив прежнее расписание движения. Ежедневно на линии работают 107 троллейбусов.

Генеральный директор ИжГЭТ Игорь Сальников отметил, что обновление подвижного состава необходимо, однако предприятие не откажется от работы с троллейбусами. Основу парка троллейбусов составляют машины ЗиУ-682, многие из которых эксплуатируются более 35 лет, и возникают трудности с поддержанием их в рабочем состоянии. Господин Сальников также добавил, что стоимость нового автобуса на 50–55% ниже, чем у троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Из-за дефицита водителей объявлен набор водителей категории D, также проводится обучение ремонтного персонала.

Анастасия Лопатина