Удмуртия получит 70 автобусов по льготному лизингу

70 автобусов получит Удмуртия в долгосрочную аренду с правом дальнейшего выкупа и частичным финансированием от государства, сообщил депутат Госдумы Олег Гарин в Telegram. Заявка республики для получения автобусов уже одобрена. Развитие общественного транспорта проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Олег Гарин, Telegram

Напомним, «ИжГЭТ» начнет использовать автобусы на маршрутах общественного транспорта в Ижевске. Для замены устаревших троллейбусов предприятия будут использованы 50 единиц общественного транспорта большого класса, 12 среднего и 8 малого — для районов региона. Сейчас автобусы запланировано вывести на три маршрута. Электротранспорт с них переключат на «самые востребованные» троллейбусные направления, что позволит «сократить интервалы движения».