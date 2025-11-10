Валовая выручка застройщиков жилья в Ростове сократилась на 9,3%

В январе-сентябре 2025 года валовая выручка застройщиков жилья в Ростове-на-Дону уменьшилась на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 63,6 млрд руб. По этому показателю областной центр занял седьмое место среди регионов России. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

На первом месте рейтинга оказалась Москва, где застройщики выручили более 1,2 трлн руб. за три квартала 2025 года (+1,7% год к году). На втором месте — Санкт-Петербург (252,7 млрд руб., -23,5%), на третьем — Екатеринбург (109,1 млрд руб., -14,7%), на четвертом месте — Краснодар (106,8 млрд руб., -26,2%), далее идут девелоперы Тюмени (72,8 млрд руб., -8,1%) и Казани (69,2 млрд руб., -2%).

По темпам снижения этого показателя Ростов занимает последнее место в десятке регионов. Более значительное падение выручки за первые три квартала 2025 года зафиксировали в Челябинске, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и Волгограде. Наибольшее снижение выручки произошло в Красноярске, где оно составило 32,6%.

За первые девять месяцев 2025 года общая площадь проданных застройщиками лотов в Ростове-на-Дону достигла 437,8 тыс. кв. м, что на 14,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составлял 512 тыс. кв. м. Самые значительные снижения площади проданных лотов зафиксированы в Красноярске (-37%), Волгограде (-33,5%) и Санкт-Петербурге (-30,9%).

Наталья Белоштейн