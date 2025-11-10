Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию
Татьяна Покровская покидает пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Ее сменит семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).
Татьяна Покровская
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Татьяна Николаевна продолжит помогать федерации и всему тренерскому штабу вести сборную к новым победам, популяризовать синхронное плавание, но уже в новом статусе — советника председателя ФВВСР»,— говорится в релизе организации.
Татьяна Покровская возглавила сборную России в 1998 году. Под ее руководством синхронистки завоевали все золотые медали на шести Олимпийских играх — в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021), а также побеждали на чемпионатах мира и Европы.
Светлана Ромашина является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания: 7 раз выигрывала Олимпийские игры, 21 раз — чемпионат мира, 13 раз — первенство Европы. Она завершила спортивную карьеру в 2023 году.